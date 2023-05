Wyniki Grupy Bosch za 2022 rok: Bosch planuje szybszy wzrost w poszczególnych regionach i obszarach biznesu

Cele na rok 2022 osiągnięte: wzrost obrotów ze sprzedaży do 88,2 mld euro / zysk 3,8 mld euro / marża EBIT 4,3%.

Prognoza na rok 2023: wzrost gospodarczy na świecie na poziomie 1,7%, wzrost sprzedaży koncernu na poziomie 6-9% z marżą EBIT ok. 5%.

Duże inwestycje zabezpieczające przyszłość: ponad 12 mld euro na działania badawczo-rozwojowe i środki kapitałowe w 2022 r.

Bosch w Polsce z solidnym wzrostem w 2022 roku i planami inwestycyjnymi.

Reorganizacja działalności w obszarze mobilności: w tym sektorze Bosch chce osiągnąć sprzedaż na poziomie powyżej 80 mld euro do 2029 r.

Stefan Hartung: „Naszym celem jest rozwój w każdym regionie świata. Chcemy też być w gronie trzech wiodących dostawców na ważnych dla nas rynkach – wszystko dzięki technologii, która jest >>bliżej nas<<”.

Markus Forschner: „W 2023 roku planujemy zbliżyć się do naszego długoterminowego celu – marży na poziomie minimum 7%”.

W wymagającym 2022 roku Bosch przekroczył swoje cele biznesowe. Koncern, który jest dostawcą technologii i usług, zwiększył całkowitą sprzedaż do 88,2 mld euro w porównaniu do 78,7 mld euro w roku poprzedzającym. Oznacza to wzrost o 12% r/r (9,4% po uwzględnieniu różnic kursowych). EBIT Grupy w 2022 roku wyniósł 3,8 mld euro, co również oznacza wzrost w stosunku do 2021 roku (3,2 mld euro). Marża EBIT wzrosła z 4% do 4,3%. Przedstawiając wyniki roczne spółki, dr Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Robert Bosch GmbH, powiedział: „Dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami 2022 roku – zarówno nasza sprzedaż, jak i marża były wyższe od oczekiwanych. Nawet jeśli otoczenie społeczno-gospodarcze nadal będzie wymagające, chcemy rozwijać się znacznie szybciej”.

W kolejnych latach celem firmy Bosch jest wzrost sprzedaży o średnio 6-8% rocznie oraz osiągnięcie marży na poziomie co najmniej 7%. „Naszym celem jest rozwój w każdym regionie świata i bycie w gronie trzech wiodących dostawców na ważnych dla nas rynkach” – powiedział Hartung.

Walka ze zmianami klimatu powoduje też głębokie zmiany w biznesie i społeczeństwie oraz przyspiesza transformację technologiczną. „Ta technologiczna zmiana otwiera możliwości rozwoju, które chcemy wykorzystać w naszej dotychczasowej działalności, a także w pokrewnych i zupełnie nowych dziedzinach – stwierdził Hartung. – W tym kontekście nasz etos technologii >>Invented for life<< jest idealny – nie tylko jeśli chodzi o główne trendy w zakresie elektryfikacji, automatyzacji i cyfryzacji, ale bardziej niż kiedykolwiek, również w odniesieniu do oprogramowania i sztucznej inteligencji”.

Inwestycje w przyszłość: siła innowacji potrzebuje siły finansowej

„Pomimo wielu wyzwań możemy pochwalić się doskonałymi wynikami za 2022 rok. Co więcej - przygotowaliśmy fundamenty pod budowę sukcesu Bosch na rynkach przyszłości” – stwierdził dr Markus Forschner, CFO Robert Bosch GmbH. W ubiegłym roku firma wydała łącznie ponad 12 mld euro na zabezpieczenie swojej przyszłości. Wydatki na badania i rozwój wzrosły do 7,2 mld euro (z 6,1 mld euro w 2021 r.), co stanowi 8,2% wartości sprzedaży (7,8% w 2021 r.). Nakłady inwestycyjne również wzrosły o 1 mld euro, do 4,9 mld euro. Wskaźnik kapitału własnego wzrósł nieznacznie, do 46,6% (w 2021 r.: 45,3%). Poza inwestycjami początkowymi, z koniecznością zablokowania środków finansowych, również zapewnienie wyjątkowej zdolności spółki do realizacji zamówień w czasach dużej niepewności wymagało zaangażowania środków finansowych. Konsekwencją tego był ujemny stan wolnych środków pieniężnych na poziomie 4 mld euro. Jak zauważył dr Forschner: „Nawet jeśli Bosch ma niezbędne środki i bardzo dobrą sytuację finansową, musimy ciągle utrzymywać balans między inwestycjami a dyscypliną kosztową”.

Prognoza na rok 2023: presja kosztowa, inflacja i ochłodzenie gospodarcze

Pomimo następstw pandemii COVID-19, w pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Bosch zwiększyła sprzedaż o 3,5%. Szczególny rozwój odnotował region Ameryki Północnej, z dwucyfrowym wzrostem wynoszącym 18,1%. Również w Europie firma odnotowała mocny wzrost na poziomie 7,7%. „Pierwsze kilka miesięcy pokazały, że rok 2023 również będzie pełen wyzwań” – zauważył CFO. Wyjaśnił, że spodziewa się, wysokich cen na rynkach surowców i energii, a także wysokich poziomów inflacji. Jeśli chodzi o rok 2023, Bosch przewiduje, że światowa produkcja gospodarcza wzrośnie jedynie o 1,7%, tym samym jej rozwój będzie w znacznym stopniu ograniczony rok do roku. Mimo bardzo umiarkowanych prognoz gospodarczych, Bosch chce osiągnąć w 2023 roku wzrost sprzedaży na poziomie 6-9% i marżę EBIT ok. 5%. „W ten sposób chcemy zbliżyć się o krok do naszego długoterminowego celu, jakim jest marża na poziomie co najmniej 7% – powiedział dr Forschner. – Wyznaczyliśmy sobie ambitny plan działania”.

Rozwój biznesu w Polsce: solidny wzrost w 2022 roku

Grupa Bosch w Polsce zakończyła rok obrotowy 2022 z blisko 7,2 mld zł (ponad 1,5 mld euro) skonsolidowanej sprzedaży w Polsce, odnotowując tym samym wzrost przychodów o prawie 18% (15%[] po uwzględnieniu efektu różnic kursowych) w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita sprzedaż netto wyniosła ponad 13,5 mld zł (2,9 mld euro) i była o 13% wyższa niż w roku poprzednim (10%[] po uwzględnieniu różnic kursowych). „Mimo ekonomicznych konsekwencji światowego kryzysu politycznego i wojny w Ukrainie, Bosch osiągnął dobre wyniki sprzedażowe na polskim rynku 2022 roku. Udało nam się również rozbudować nasze Centrum Kompetencji IT, którego zespół powiększył się do ponad 1000 ekspertów. Rozwinęliśmy również nasze fabryki: komponentów do układów hamulcowych, sprzętu AGD i akcesoriów do elektronarzędzi, w których powiększyliśmy moce produkcyjne” – powiedział Rafał Rudziński, prezes spółki Robert Bosch i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba pracowników zatrudnionych w Grupie Bosch w Polsce wynosiła blisko 9 400 osób. Wszystkie sektory biznesu Bosch rozwijały się w Polsce pozytywnie a obszary mobilności, przemysłu i dóbr konsumpcyjnych odnotowały dwucyfrowe wzrosty.

W bieżącym roku obrotowym Bosch w Polsce prognozuje spowolnienie wzrostów ze względu na utrzymujące się wyzwania gospodarcze i polityczne w Europie i na świecie. „Mimo przeszkód planujemy dalsze wzmacnianie naszej obecności w Polsce. Właśnie ogłosiliśmy utworzenie nowego zakładu produkcyjnego pomp ciepła Bosch w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Nowa lokalizacja będzie częścią sieci produkcyjnej pomp ciepła Bosch w Europie i przyczyni się do transformacji energetycznej naszego kraju” – powiedział Rudziński.

Mobilność: rozwój dzięki reorganizacji

Bosch dostosowuje swoją działalność w obszarze mobilności do zmieniających się wymagań rynku i klientów. Firma chce jeszcze lepiej i szybciej odpowiadać na potrzeby obecnych i nowych klientów oferując dopasowane rozwiązania od jednego dostawcy. „Chcemy nadal być wiodącym dostawcą technologii i preferowanym partnerem dla klientów z branży mobilności. Przygotowujemy do tego solidny grunt” – powiedział dr Hartung. Dotychczasowy sektor biznesowy Mobility Solutions, zatrudniający około 230 000 pracowników w ponad 300 lokalizacjach i 66 krajach na całym świecie, zmienia nazwę na „Bosch Mobility”. Prezes zarządu Bosch zapowiedział, że celem działu, który zyskuje też nową strukturę i własny zarząd, będzie osiąganie średnio 6% wzrostu rocznie do 2029 r. W tym roku jego roczna sprzedaż ma osiągnąć poziom ponad 80 mld euro. Jednym z filarów przyszłego wzrostu będzie rynek oprogramowania dla branży motoryzacyjnej, którego wartość ma się potroić do końca bieżącej dekady. Na tym rynku Bosch Mobility będzie dostarczać swoim klientom oprogramowanie do systemów operacyjnych i aplikacji specyficznych dla konkretnego obszaru funkcjonowania pojazdu. Bosch znacznie rozwija również swoją działalność w zakresie elektroniki samochodowej: aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na układy scalone z węglika krzemu, firma planuje przejąć część biznesu amerykańskiego producenta sensorów TSI Semiconductors. W ciągu najbliższych kilku lat Bosch chce zainwestować ponad 1,4 mld euro w oddział tej amerykańskiej firmy w Roseville w Kalifornii i przebudować zakłady produkcyjne. Od 2026 roku mają tam być produkowane pierwsze chipy na 200-milimetrowych układach scalonych opartych na innowacyjnym materiale jakim jest węglik krzemu (SiC).

Sektor Energy and Building Technology: rozwój i przejście na alternatywne urządzenia grzewcze

Hartung wierzy, że szczególnie radykalna przebudowa globalnych systemów energetycznych jest źródłem dodatkowego potencjału biznesowego: „Swój rozwój znajdziemy nie tylko na drodze, choć odnosimy sukces w obszarze mobilności – zauważył Hartung. – Jeśli chodzi o elektryfikację systemów grzewczych, nasze pompy ciepła cieszą się dużym zainteresowaniem”. W Bosch obszar ten jest motorem ponadprzeciętnego wzrostu, podobnie jak elektryczne układy napędowe dla samochodów. Spółka rozbudowuje swoje moce produkcyjne w zakresie pomp ciepła, a do końca dekady chce zainwestować w Europie łącznie ponad 1 mld euro. Po rozpoczęciu produkcji seryjnej w niemieckim Eibelshausen, firma Bosch zapowiedziała budowę kolejnego swojego zakładu w polskim Dobromierzu. Aby właściciele domów mogli finansować modernizację systemów grzewczych, Bosch promuje również rozwiązania hybrydowe. Połączenie już zainstalowanego kotła gazowego z mniejszą pompą ciepła często wyklucza potrzebę przeprowadzenia gruntownego remontu. Takie rozwiązanie w porównaniu z zastosowaniem wyłącznie pompy ciepła może obniżyć koszty modernizacji nawet o 30%. Bosch spodziewa się, że europejski rynek pomp ciepła wzrośnie w 2023 roku o 20%, przy czym sprzedaż Bosch w tym obszarze związana będzie rosła ponad dwukrotnie szybciej. Ten trend ma się utrzymywać do połowy dekady. Firma Bosch zyskuje również dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną budynków komercyjnych. Przez nabycie Hörburger AG, spółka niedawno rozszerzyła swoją ofertę o automatykę budynkową.

Technologia przemysłowa i dobra konsumpcyjne: ambitne cele rozwojowe

Również w dziedzinie technologii przemysłowej i dóbr konsumpcyjnych Bosch znajduje się na ścieżce wzrostu. W sektorze biznesowym Industrial Technology sprzedaż w 2022 roku osiągnęła poziom 7 mld euro. „Cel w zakresie przychodów ze sprzedaży w 2028 roku wynosi 10 mld euro – to istotne, aby być wśród liderów technologii przemysłowej” – powiedział prezes Bosch. Dodał, że niedawne przejęcie firmy HydraForce, z około 2100 pracownikami, odgrywa kluczową rolę: „Przejęcie amerykańskiego specjalisty nie tylko potroiło wielkość naszej sprzedaży hydrauliki kompaktowej. Dodatkowo sieć dystrybucyjna HydraForce zapewni nam lepszy dostęp do rynku amerykańskiego”. Bosch Rexroth wkracza również w nowy obszar – elektryfikację mobilnych maszyn. Firma uruchomiła program eLion, będący kompletną ofertą produktów w tej dziedzinie. Ma również wiele zamówień od producentów pojazdów terenowych: „Elektryfikacja ciągników, betonomieszarek i koparek jest tym, na co czekała branża”.

Cele rozwojowe sektora Consumer Goods są również ambitne: na przykład dział elektronarzędzi Bosch planuje ponad dwukrotnie zwiększyć swoją sprzedaż do 2030 roku i przekroczyć granicę 10 mld euro. Aby to osiągnąć, spółka zainwestowała w ubiegłym roku około 300 mln euro w programy związane między innymi z rozszerzaniem swojej działalności w zakresie akcesoriów. W tym roku planowane są kolejne dziewięciocyfrowe inwestycje. Jedną z kluczowych lokalizacji będzie Ameryka Północna, która sama stanowi ponad 40% światowego rynku elektronarzędzi. BSH Hausgeräte również wzmacnia swoją pozycję na tym rynku: od 2024 roku będzie produkować urządzenia chłodnicze na rynek północnoamerykański w nowym zakładzie w Meksyku.

Rok obrotowy 2022: rozwój według sektorów działalności

Mobility Solutions, największy sektor biznesowy spółki, znacząco zwiększył swoją sprzedaż – o 16% (12,1% po uwzględnieniu różnic kursowych), do 52,6 mld euro. Marża z działalności operacyjnej była wyższa niż oczekiwano i wzrosła z 0,7% do 3,4%. „Pomimo stałego niedoboru półprzewodników i słabego wzrostu produkcji w przemyśle motoryzacyjnym, udało nam się znacznie zwiększyć sprzedaż związaną z mobilnością – zauważył Forschner. – Tak jak inne firmy, my również byliśmy zmuszeni do dostosowania naszych cen do zwiększonych kosztów”. Sektor biznesowy Industrial Technology wykorzystał potencjał silnego rynku maszyn. Jego sprzedaż wzrosła o 13,9% (11% po uwzględnieniu różnic kursowych), do 6,9 mld euro. Marża EBIT wzrosła do 9,8%. Sektor biznesowy Consumer Goods ucierpiał z powodu gwałtownego spadku popytu na urządzenia domowe i elektronarzędzia. Mimo to jego sprzedaż wzrosła o 1,5% (1,6% po uwzględnieniu różnic kursowych), do 21,3 mld euro. Ponadto wygaszanie działalności w Rosji wpłynęło na zysk. Marża EBIT wyniosła 4,5%, podczas gdy rok wcześniej było to 10,2%. Sektor biznesowy Energy and Building Technology odnotował w 2022 roku znaczny wzrost, na poziomie 17,4% (15,9% po uwzględnieniu różnic kursowych) i 7 mld euro. Jednym z czynników napędzających popyt było duże zapotrzebowanie na technikę grzewczą przyjazną dla środowiska. Marża EBIT tego sektora wyniosła 6% (vs 5,1% w 2021 r.).

Rok obrotowy 2022: rozwój według regionów

„We wszystkich regionach Grupa Bosch odnotowała w 2022 roku znaczący wzrost obrotów ze sprzedaży – w szczególności w obu Amerykach” – powiedział Forschner. Sprzedaż w Ameryce Północnej wzrosła o 25,7% do 14,4 mld euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych, wskaźnik ten wynosi 12,3%. W Ameryce Południowej sprzedaż osiągnęła 1,8 mld euro. Jest to wzrost o 26% (16,7% po uwzględnieniu różnic kursowych). Przychody ze sprzedaży w Europie wzrosły o 7,3% rok do roku, osiągając wartość 44,3 mld euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych, wzrost wyniósł 9,8%. W regionie Azji i Pacyfiku (wraz z innymi regionami) sprzedaż wzrosła o 12,8% do 27,7 mld euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych, wzrost wyniósł 7,1%.

Zatrudnienie w 2022 roku: 18 724 więcej pracowników w skali światowej

31 grudnia 2022 roku Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie 421 338 osób – o 18 724 osoby więcej niż w roku poprzednim. Zatrudnienie wzrosło we wszystkich regionach, przy największym wzroście w obu Amerykach i w regionie Azji i Pacyfiku. W działach badawczo-rozwojowych zatrudniono 9 422 nowe osoby – łącznie pracuje już w nich 85 543 pracowników – wśród nich ok. 44 000 osób pracuje przy tworzeniu oprogramowania.

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 9 400 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2022). W 2022 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości blisko 7,2 mld zł, a całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły ponad 13,5 mld zł. Firma od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami w Polsce za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 421 000 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2022). W 2022 roku firma wygenerowała na świecie obrót w wysokości 88,2 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 i zintegrowanej w sieci mobilności. Bosch dąży do tego, aby mobilność była zrównoważona, bezpieczna i fascynująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia poprzez produkty i rozwiązania, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI), albo opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. W swoich 400 lokalizacjach na świecie, Bosch osiągnął neutralność klimatyczną w obszarze własnych emisji w 2020 roku. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia około 85 500 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 44 000 ekspertów IT.

