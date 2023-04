EKG 2023: Grupa Żabka zaprezentowała raport o odpowiedzialności w biznesie

Grupa Żabka wdraża kompleksową Strategię Odpowiedzialności (ESG) i przedstawia wyniki swoich działań. Podczas XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zaprezentowała Raport Odpowiedzialności za rok 2022. Upraszczanie życia klientom oraz tworzenie bardziej zrównoważonego stylu życia dla wszystkich, przy jednoczesnej minimalizacji swojego wpływu na środowisko naturalne w całym łańcuchu wartości, to podstawowe cele działań Grupy.

Żabka to już ponad 9,3 tys. sklepów prowadzonych przez ponad 8 tys. franczyzobiorców. To także największa w Europie sieć placówek autonomicznych licząca już ponad 50 Żabek Nano. W skład Grupy wchodzą także Maczfit, Dietly, delio i Żabka Jush. Działania firmy mają realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa – w 2022 r. całkowita kwota wartości dodanej wytworzonej przez Grupę Żabka i współpracujących z nią franczyzobiorców wyniosła aż 7 mld zł, czyli 31 proc. więcej niż w 2021 r. Grupa i współpracujący z nią franczyzobiorcy wpływają także na rynek pracy, utrzymując w ub. r. ponad 56 400 miejsc pracy – to o 24% więcej niż w 2021 r. (45 400) i aż o 55% więcej niż w 2020 r. (36 500).

„Otwierając 1000 sklepów rocznie, jesteśmy organizacją, która w największym stopniu szerzy przedsiębiorczość w Polsce. Aktualnie współpracujemy z ponad 8 tys. franczyzobiorców, którzy z sukcesem prowadzą swoje biznesy, a naszym zadaniem jest tworzenie i dostarczenie im narzędzi, które w tym pomogą i ułatwią codzienną pracę” – mówił Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

W Katowicach firma zaprezentowała najnowszy raport dotyczący działań ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance).

„W Grupie Żabka ESG tłumaczmy w prosty sposób – odpowiedzialność za planetę, pracowników, partnerów biznesowych, za klientów, którym oferujemy nasze produkty i usługi. Integracja odpowiedzialności z działalnością operacyjną spółki to jeden z filarów naszej strategii biznesowej” – mówiła podczas prezentacji raportu Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Strategia Odpowiedzialności Grupy Żabka obejmuje cztery filary: Zrównoważony styl życia, Pozytywny wpływ na otoczenie, Odpowiedzialna organizacja oraz Zielona planeta. W trakcie prezentacji raportu pokazano kilka wybranych przykładów działań obrazujących realizację strategii w 2022 r. Żabka oznaczyła produkty żywieniowe marki własnej systemem Nutri-Score. Blisko połowa (45 proc.) z nich posiada wysoką ocenę w tym systemie (A lub B) i ten odsetek wciąż się rośnie.

„Obsługując miliony klientów dziennie, mamy obowiązek wpływać na ich wybory związane z żywieniem i dietą. Dlatego zobowiązaliśmy się do zwielokrotnienia sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia. Oznaczenia Nutri-Score pomagają konsumentom lepiej zrozumieć, co należy jeść częściej, a co rzadziej” – mówiła Anna Grabowska.

Żabka buduje też świadomość i nawyki klientów na rzecz ochrony środowiska. W ramach inicjatywy realizowanej we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz w 120 Żabkach na terenie tego miasta można oddawać jednorazowe opakowania plastikowe i aluminiowe, tak jak aktualnie zwraca się butelki szklane. Dzięki akcji do końca marca br. zebrano ponad 19 ton butelek plastikowych oraz blisko 7 ton puszek aluminiowych, z których powstaną nowe opakowania. Dodatkowo na terenie kraju sieć postawiła 30 EKOmatów, czyli specjalnych urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów.

„Głęboko wierzymy, że zrównoważone życie dla każdego i na co dzień jest możliwe” – zakończył Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG Grupy Żabka.

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to już piąty Raport Odpowiedzialności przygotowany przez firmę według najlepszych praktyk i standardów raportowania pozafinansowego. Raport został też poddany niezależnej weryfikacji audytora.

Źródło informacji: PAP MediaRoom