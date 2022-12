Świąteczne „zaklinanie” ekonomicznej rzeczywistości

Święta to czas odpoczynku od ciągłego oszczędzania i usprawiedliwiania wydatków związanych z celebrowaniem tego wyjątkowego okresu w roku – tak wynika z danych globalnej agencji badawczej Mintel i firmy Wedel. „Gwiazdka” ma moc zaklinania ekonomicznej rzeczywistości.

Wnioski z analizy Mintel wskazują, że czekolady, ciastka i inne słodycze stanowią około 50% wszystkich sezonowych, świątecznych nowości produktowych – potwierdzają to także obserwacje wedlowskich ekspertów. W okresie „około gwiazdkowym” główne kryterium decyzji zakupowych stanowić będzie przyjemność i celebracja, przeważające nad kosztami. Po wielu miesiącach wyrzeczeń i oszczędzania, teraz nadszedł czas, w którym konsumenci chcą cieszyć się świąteczną atmosferą. Jedzenie i picie mają im zapewnić chwile przyjemności, a koszty tej wyjątkowej celebracji zejdą na dalszy plan. Wynika to również z raportu Mintela – w okresie świątecznym, wśród słodkich nowości, produkty markowe znacznie przeważają nad markami własnymi, w kategorii czekolad stanowiąc aż 83%.

Kolejny ważny aspekt to fakt, że zwyczajowo widujemy się „przy stole”. Oznacza to, że produkty żywnościowe, w tym słodycze, stanowią centrum spotkań i towarzyskiego wymiaru świąt. Jest to dodatkowy argument, wspierający i uzasadniający rosnącą wówczas sprzedaż słodkości.

Pierwsza gwiazdka, czyli sezon na słodycze

Jak wskazuje opracowanie firmy Mintel, słodycze to – w okresie bożonarodzeniowym czy nawet szerzej, zimą – wiodąca kategoria innowacji spożywczych [1]. To odpowiedź na konsumencką gotowość do nabywania przyjemności w tym wyjątkowym czasie. Adekwatnie na te potrzebę odpowiada również firma Wedel.

„Tegoroczna świąteczna oferta E. Wedel to zarówno dobrze znane, klasyczne produkty marki, jak i zupełnie nowe smaki. Z tej okazji oryginalną wedlowską czekoladę, wzbogaciliśmy wyjątkowymi dodatkami: karmelizowanym migdałem, wyborną kawą czy kawałkami śliwek z cynamonem. W limitowanym portfolio znalazło się również mnóstwo propozycji, które będą świetnym upominkiem dla bliskich i przyjaciół, a także umilą czas rodzinnych przygotowań. Specjalną linię słodkich gwiazdkowych prezentów stworzono także z myślą o najmłodszych. Wszystkie wedlowskie przysmaki, przygotowane z okazji Bożego Narodzenia, podane są w eleganckich opakowaniach, ozdobionych świątecznymi motywami” – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej w firmie Wedel.

Ten ostatni estetyczny aspekt ma szczególne znaczenie w zakresie mikołajkowych poszukiwań, ponieważ, jak wynika z raportu firmy Mintel – ponad 1/3 badanych deklaruje, że na świąteczny prezent kupuje produkty spożywcze i napoje [2].

Przyjemność i celebracja ponad wszystko

Świąteczne sezony od 2020 roku, w wymiarze konsumenckich deklaracji i decyzji zakupowych, były na całym świecie silnie determinowane przez COVID-19. Obecnie istotnie wpływa na nie wojna w Ukrainie i wynikający z niej społeczny niepokój. Z perspektywy gotowości i preferencji konsumentów do zakupów, obie sytuacje mają wiele wspólnego. Widoczny stał się trend, zgodnie z którym konsumenci reagują na podwyżki cen, uważniej monitorując swoje wydatki. Nawyki wypracowane w tym zakresie podczas pandemii odżywają aktualnie wraz ze wzrostem inflacji i będącym jej pochodną wzrostem cen produktów w koszyku zakupowym. Widoczne są między innymi poprzez ograniczanie produktów premium, przechodzenie do marek własnych lub marek ekonomicznych. Jednak, jak wynika z deklaracji badanych w raporcie Mintel, w święta konsumenci nie zamierzają rezygnować ze znanych kultowych firm i marek (istotnie doceniając również ich sezonową ofertę) [3], które nadadzą ich świętowaniu wyjątkowego charakteru.

„Gwiazdkowy czas to dla słodyczy najważniejszy okres sprzedażowy w roku. Obserwujemy wzrost dynamiki zarówno na poziomie krajowym, jak i w państwach, w których podobnie jak w Polsce, obchodzi się Boże Narodzenie. Szczególnym uznaniem produkty E. Wedel cieszą się pod tym względem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech zamieszkiwanych przez silną reprezentację Polonii – celebrującej święta równie uroczyście, co w Polsce i korzystającej z rodzimej oferty zakupowej. W rankingu sprzedaży najwyższe pozycje zajmują następujące produkty: pianki Ptasie Mleczko® o smaku waniliowym, śmietankowym i piernikowym, następnie Torcik Wedlowski, Baryłki, Kalendarz Adwentowy, Mieszanka Wedlowska i Chałwa” – mówi Cezary Knaś, kierownik ds. eksportu w firmie Wedel.

Choć tegoroczne Boże Narodzenie poprzedza szereg wyjątkowo trudnych wyzwań społeczno-ekonomicznych, jak co roku chcemy, by był to czas wyjątkowy i zapewniający wytchnienie od dnia codziennego. Potrzeba ta determinuje poszukiwanie przyjemności, a jej prostym i stosunkowo łatwo dostępnym symbolem są słodycze. Firma Wedel, mając na uwadze odpowiedź na tę potrzebę, jak co roku przygotowała wyjątkową ofertę świąteczną, w której każdy znajdzie coś dla siebie, a wspólnym mianownikiem tych poszukiwań będzie wyjątkowa, uroczysta przyjemność.

[1] The Future of Christmas Food and Drink: 2022.

[2] Tamże.

[3] Tamże.

Źródło informacji: Mintel