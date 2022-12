Jak trafić z podarunkiem dla współczesnej hrabiny? Wyjątkowe prezenty nawet dla „wszystkomających”

Hrabina, hrabia, mąż czy przyjaciółka – jak wybrać prezent dla kogoś, kto ma wszystko? Zmierzyć się z tym wyzwaniem pomogą prezenty w formie przeżyć. Wyjątkowy Prezent ruszył z nietuzinkową kampanią. Ponad 8000 emocjonujących prezentów. Przejażdżka Ferrari, ekscytująca Kolacja w Ciemności i wiele innych pomysłów zapewnią mnóstwo wyjątkowych emocji i niezapomnianych wrażeń. Zobacz, jak dogodzić najbardziej wymagającym osobom i zapewnić im święta pełne trafionych prezentów.

Poszukiwanie świątecznych prezentów potrafi spędzać sen z powiek... A znalezienie czegoś dla osób, które prawdopodobnie wszystko mają, to już nie lada wyzwanie. Co podarować temu, który najpewniej ma już wszystko? W ten temat postanowił „wgryźć się” Wyjątkowy Prezent, zapraszając do współpracy (prawie) prawdziwą hrabinę i prawdziwego hrabiego. „Wyobraźmy sobie hrabinę, której wydaje się, że ma wszystko. W domu mnogość różnych sprzętów użytkowych, biżuterii, książek i ubrań. Zwyczajnie brakuje jej miejsca na nowe przedmioty i nie chce ich więcej, podkreślając, że >>nic więcej nie jest jej potrzebne<<. Każda i każdy z nas może być taką hrabiną lub takim hrabim – mama, siostra, dziadek czy narzeczony” – mówi Sofiia Baianova, specjalistka ds. PR w Wyjątkowym Prezencie.

Obdarowanie wszystkomającej osoby może być więc prawdziwym wyzwaniem. Nie chcemy przecież kupić byle czego, żeby dołączyło do nieużywanych sprzętów i nie przyniosło naszemu bliskiemu radości. A takie niebezpieczeństwo niesie za sobą wybranie kolejnego przedmiotu. Im bogatsza w różne sprzęty i przedmioty jest nasza „hrabina”, tym to ryzyko jest większe. Na szczęście naprzeciw wszystkim hrabiom i hrabinom tego świata wychodzi Wyjątkowy Prezent. Jako pierwsza na polskim rynku firma oferuje realizację voucherów na przeżycia, dostarczające niezwykłych emocji. Taki magiczny prezent to gwarancja zadowolenia i uśmiechu na twarzy bliskiej osoby. Wspomnień nie da się odstawić na półkę, nie zużywają i zostają z nami na długo, jeszcze mocniej spajając ze sobą bliskie osoby.

„Przejażdżka pięknym czerwonym Ferrari czy romantyczna Kolacja w Ciemności to oryginalny i prosty w realizacji prezent. To też sposób, aby był czymś więcej niż tylko chwilowym uśmiechem, by stał się naprawdę wyjątkowym przeżyciem. Kolejny kryminał na półce czy piękny, pstrokaty sweter świąteczny może i zadowolą hrabiów, ale szybko zostaną zapomniane. O wiele lepiej i mocniej zagrają tu emocje: przypominanie sobie wchodzenia w zakręty z ogromną prędkością czy prób odgadnięcia potraw wyłącznie na podstawie ich smaku czy zapachu” – dodaje Sofiia Baianova, specjalistka ds. PR w Wyjątkowym Prezencie.

Jeśli więc Twój hrabia lub Twoja hrabina na pytanie „Co chciałbyś/łabyś dostać na święta?” odpowiada „Nic mi nie kupuj, ja już wszystko mam!”, nie ryzykuj z kolejnym ślepym strzałem, którego efekty mogą skończyć na półce. Skorzystaj z oferty ponad 8000 oryginalnych prezentów i powierz ich realizację Wyjątkowemu Prezentowi. Bliskiej osobie podaruj za to wspaniały czas i przeżycia, które na pewno zostaną z nią na długo.

O Wyjątkowym Prezencie:

Wyjątkowy Prezent to pierwsza w Polsce firma, oferująca prezenty w formie niezwykłych przeżyć. Kolacja w ciemności, degustacja trunków, odprężający pobyt w spa czy jazda za kierownicą Ferrari to tylko drobna część oferty, którą posiada Wyjątkowy Prezent. Znajdziecie tu ponad 8500 pomysłów na prezent, które zrealizować można na terenie całej Polski. Vouchery Wyjątkowego Prezentu są ważne aż 3 lata. Szalony skok ze spadochronem, kolacja w otoczeniu rekinów, demolowanie aut Monster Truckiem Wyjątkowy Prezent - spełnianie marzeń jest proste.

