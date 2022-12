PepsiCo z nowym celem dotyczącym opakowań, w tym opakowań wielorazowych

Firma PepsiCo ogłosiła nowy cel w zakresie opakowań swoich produktów, w ramach którego do roku 2030 zwiększy udział napojów sprzedawanych w opakowaniach wielokrotnego użytku z 10 do 20 procent. Projekt jest częścią strategii PepsiCo Positive (pep+) - strategicznej transformacji działań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i tworzenia wartości.

Kultowe napoje PepsiCo są oferowane w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz wykorzystujących nowe technologie, takich jak SodaStream, już od 2018 r., przyczyniając się w ten sposób to redukcji zużycia plastiku pierwotnego. Firma angażuje się ponadto w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. poprzez udział w globalnym zobowiązaniu New Plastics Economy. Ponowne wykorzystanie surowców i materiałów jest dla PepsiCo sposobem na realizację celów zakładających zmniejszenie o 50% zużycia plastiku pierwotnego do produkcji opakowań w Europie i na świecie do roku 2030. Jednocześnie firma zamierza osiągnąć neutralność węglową do roku 2040, a realizacja tego zamierzenia będzie odbywać się we współpracy z rozlewniami napojów, m.in. poprzez stałe zwiększanie udziału plastiku pochodzącego z ponownego przetworzenia zarówno w Europie, jak i globalnie.

Zgodnie z hasłem Fundacji Ellen MacArthur „Reuse - Rethinking Packaging” („Korzystajmy wielokrotnie - wymyślmy opakowania na nowo”), PepsiCo realizować będzie cztery obszary działań. W ich zakres wejdzie promocja wykorzystania rozwiązań SodaStream w domu i w miejscu pracy (SodaStream Professional), poszerzanie udziału plastikowych butelek wielokrotnego użytku wykonanych z PET oraz butelek szklanych, rozwój działalności związanej z rozlewaniem napojów w punktach gastronomicznych z wykorzystaniem kubków wielokrotnego użytku, a także zwiększenie tempa produkcji proszków i koncentratów do samodzielnego przygotowania napojów np. w domu.

PepsiCo obecna jest na ponad 80 rynkach całego świata, dostarczając napoje w opakowaniach wielokrotnego użytku, w tym poprzez:

Zapewnienie dostępności produktów SodaStream na całym świecie, umożliwiając konsumentom odkrywanie nowych sposobów konsumpcji wody gazowanej i ulubionych marek napojów. SodaStream umożliwia personalizację wyborów użytkowników oraz zastosowanie pojemników wielokrotnego użytku, przyczyniając się w ten sposób do wyeliminowania z obiegu ponad 200 miliardów plastikowych butelek do roku 2030. W 2022 roku we Francji uruchomiono stacje wodne SodaStream Professional w miejscach pracy, węzłach komunikacyjnych i w restauracjach. Po udanych testach PepsiCo zamierza rozszerzyć ten zakres działalności w kolejnym roku. Stacje wodne SodaStream znajdują się także w nowej siedzibie PepsiCo w Warszawie;

Programy wielokrotnego napełniania i zwrotów opakowań szklanych oraz z tworzyw sztucznych na takich rynkach jak Meksyk, Gwatemala, Kolumbia, Chile, Niemcy i na Filipinach;

Zaoferowanie konsumentom europejskim napoju Gatorade w postaci sproszkowanego koncentratu, umożliwiając w ten sposób dostosowanie napoju do preferencji osobistych i zapewniając korzystanie z własnych pojemników użytkowników.

„Zasadnicza zmiana tradycyjnego modelu konsumpcji napojów będzie wymagała zapewnienia europejskim konsumentom dostępu do opakowań wielokrotnego użytku oraz możliwości ponownego ich napełniania - stawiamy sobie to za cel - powiedziała Katharina Stenholm, Chief Sustainability Officer w PepsiCo Europe. - Działanie to jest kontynuacją naszych projektów na rzecz promowania recyklingu. Europa przoduje w obszarze inwestycji w przełomowe technologie i innowacje, przyczyniając się do realizacji naszych celów w zakresie opakowań. Poprzez współpracę z partnerami i instytucjami europejskimi realizujemy nasz wkład w rozwój gospodarki opakowaniowej obiegu zamkniętego w Europie”.

„Mamy świadomość, że sam recykling nie zapewni rozwiązania dla kryzysu spowodowanego zanieczyszczeniem środowiska tworzywami sztucznymi” - powiedział Sander Defruyt, lider Inicjatywy na rzecz Plastiku w Fundacji Ellen MacArthur. - Modele biznesowe oparte na ponownym przetwarzaniu są ważnym ogniwem w procesie tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego. Nasz najnowszy raport Global Commitment (Globalne Zobowiązanie) wskazał na brak postępów w zakresie ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych w całej branży. Uwydatnił też powszechny brak starań w zakresie wdrażania strategii ponownego ich wykorzystania. Z zadowoleniem zatem odnotowujemy znaczący krok w dobrym kierunku podjęty przez PepsiCo. Liczymy, że inne światowe marki pójdą tym śladem i również wyznaczą cele ilościowe dotyczące ponownego wykorzystania plastiku”.

Podczas wydarzenia European Circular Retail Congress projekt firmy PepsiCo Polska „PEPSI butelka w 100% z recyklingu” został nagrodzony w obszarze zrównoważonego rozwoju ECU Sustainability Award 2022 w kategorii firm FMCG. Firma stanowi inspirujący przykład działań w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Efektem wdrożenia projektu jest wprowadzenie na rynek napojów Lipton Ice Tea, Pepsi, oraz Mirinda w butelkach w 100% pochodzących z rPET, czyli przetworzonego plastiku nadającego się do wielokrotnego użytku. Udział tych opakowań stanowi obecnie 85% całej ilości plastiku wykorzystywanego przez PepsiCo do produkcji butelek.

PepsiCo zamierza kontynuować współpracę z partnerami w procesie opracowania nowej infrastruktury wspierającej modele działalności uwzględniające ponowne wykorzystanie plastiku i opakowań. W ostatnim czasie firma PepsiCo dołączyła do konsorcjum NextGen Partners Closed Loop, za którego pośrednictwem współpracuje z interesariuszami w całym łańcuchu wartości, projektując i testując nowe pomysły umożliwiające zwiększenie skali wykorzystania kubków wielokrotnego użytku oraz rozwiązań dla gastronomii.

Źródło informacji: PepsiCo