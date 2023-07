Minister Telus: polscy rolnicy są dla mnie najważniejsi

Działania ministra Roberta Telusa wspierające polskich rolników zrealizowane podczas 100 dni urzędowania w MRiRW.

Dialog z rolnikami

W 1. tygodniu urzędowania minister Telus udał się do protestujących w Szczecinie rolników. 27 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie. Efekt to wypracowanie pakietu pomocy finansowej dla rolników zagrożonych utratą płynności finansowej na skutek wojny w Ukrainie.

Pakiet pomocy finansowej dla rolników w związku z wojną w UA

To 15 mld zł ze środków krajowych – wsparcie największe w historii – i następujące programy wsparcia:

• Pomoc dla producentów pszenicy:

• 3025 zł na hektar;

• ok. 550 zł dopłaty do tony sprzedanej pszenicy.

• Pomoc dla producentów pozostałych zbóż (jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanki zbożowej, kukurydzy oraz rzepaku i rzepiku):

• dopłaty od 700 do 1750 zł/1 ha;

• łącznie ok. 800 mln zł.

• Dopłaty do nawozów:

• Polska zastosowała je jako jedyny kraj w UE.

• 4,7 mld zł w 2023 r.

• 500 zł dopłaty do 1 ha gruntów rolnych i 250 zł do 1 ha użytków zielonych.

• Dopłaty do paliwa rolniczego

• zwrot 2 zł do 1 litra oleju napędowego;

• 100 proc. więcej w stosunku do 2022 r.

• Wsparcie producentów trzody chlewnej:

• wprowadzenie hodowli trzody chlewnej na własny użytek;

• kontynuacja Programu Locha+;

• łączna wartość pomocy: 500 mln zł (wymaga zgody KE).

• Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego: wartość pomocy to 210 mln zł.

• Kredyty płynnościowe dla gospodarstw na poprawę płynności finansowej:

• kredyt od 100 do 400 tys. zł;

• oprocentowanie 2 proc.;

• wartość pomocy: 2,778 mld zł.

• Kredyty skupowe: dopłaty do oprocentowania: do 40 mln zł dla skupujących zboża, materiał siewny i owoce miękkie.

• Dopłaty do mokrej kukurydzy:

• 240 mln zł z budżetu krajowego;

• planowana dopłata 200 zł do tony.

• Wsparcie rozbudowy infrastruktury magazynowej:

• umożliwienie budowy silosów i wiat gospodarczych na podstawie tylko zgłoszenia budowy:

• naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości do 15 m;

• budynków gospodarczych i wiat związanych z produkcją rolną do 300 m2;

• wsparcie przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

• wsparcie budowy i modernizacji tzw. centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych;

• wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne.

Stabilizacja cen na rynku malin

Dwie Spółki Skarbu Państwa uruchomiły skup w województwie lubelskim. Ze względu na podejrzenie zmowy cenowej podjęliśmy także decyzję o rozpoczęciu kontroli.

Sukcesy na arenie międzynarodowej

Są to:

• Sojusz 5 krajów przygranicznych, któremu nieformalnie przewodniczy polski minister Robert Telus.

• Zatwierdzenie przez KE 100 mln euro pomocy dla państw przyfrontowych.

• Unijny zakazu importu zbóż z Ukrainy zabezpieczający nasze rynki (wstępnie do 15 września).

Stabilizacja rynku zbóż

Celem było ustabilizowanie sytuacji na rynku zbóż poprzez:

• dopłaty zachęcające rolników do sprzedaży zapasów zboża;

• upłynnienie ok. 4 mln ton nadwyżki zboża.

Efekty:

• Brak nadwyżek zboża.

• Rolnicy w ciągu 4 miesięcy pozbyli się swoich zapasów.

• Znacząco wzrósł eksport zbóż.

