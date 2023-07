Arche otwiera 18 obiekt

Grupa Arche S.A.

Ruszyły rezerwacje wakacyjnych terminów w Arche Fabryce Samolotów w Mielnie - Unieściu. 18 obiekt z kolekcji Grupy Arche położony w spokojnej okolicy kurortu, pomiędzy Morzem Bałtyckim i Jeziorem Jamno został właśnie otwarty.

Budynek Arche Fabryki Samolotów Mielno zaprojektowany został w nowoczesnym stylu, nawiązującym do historycznych sanatoriów w Mielnie. Architekci, kierując się popularną w latach 30-tych funkcjonalnością, podkreślili charakter tego miejsca, będącego odpowiedzią na ówczesną architekturę wypoczynkową. Inspiracją do wystroju wnętrz była bałtycka plaża, która słynie z jednej z najpiękniejszych w Europie, na której dominuje mieniący się w słońcu złoty piasek, przeplatany konarami starych drzew. W apartamentach zastosowano pastelowe kolory ziemi, a całość wyposażono w elementy nawiązujące do historycznego charakteru byłej Fabryki Samolotów.

Obiekt w pierwszym etapie oferuje 115 eleganckich apartamentów w standardzie czterech i pięciu gwiazdek, od 35 do 127 metrów kwadratowych, wyposażonych w duże balkony, klimatyzację, lodówki i ekspresy do kawy. Pokoje premium posiadają panoramiczne okna oraz prywatne tarasy z widokiem na Morze Bałtyckie i Jezioro Jamno. W zabytkowym budynku koszarowym, leżącym tuż obok apartamentowca zaprojektowano klimatyczną restaurację serwującą regionalne dania z karty czerwonej mięsnej oraz karty zielonej 100% wegetariańskiej.

W kolejnych etapach budowy planowana jest dalsza rewitalizacja historycznego hangaru, będącego dawną bazą lotnictwa morskiego Luftwaffe. Ponad 3 500 metrów kwadratowych zostanie przekształconych w wielofunkcyjny obiekt kulturalno - rozrywkowy z bogatą ofertą SPA.

Obiekt działa w autorskim Systemie Inwestycyjnym Arche, dającym gwarancję wypłaty zysków z całej działalności operacyjnej obiektu w każdym miesiącu. W czerwcu padł rekordowy wynik zysków w całej kolekcji, który należy do Arche Hotelu Poloneza w Warszawie.

Arche jest wiodącą polską firmą inwestycyjną i właścicielem największej polskiej sieci hoteli w miejscach nieoczywistych. W portfolio Grupy są m.in. Hotele miejskie w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Pile, a także zrewitalizowane obiekty zabytkowe Tobaco w Łodzi, Cukrownia w Żninie, Dwór Uphagena w Gdańsku, Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim czy Pałac i Folwark w Łochowie. Firma w ostatnich latach uruchomiła także hotel rozporoszony Arche Siedlisko w najpiękniejszych polskich wsiach.

Arche często utożsamiane jest z szerokimi działaniami społecznymi i jest liderem CSR w swojej branży. Grupa od wielu lat nagradzana jest za łączenie sprzeczności i nieocenioną pomoc osobom z niepełnosprawnością i uciekającym przed wojną. W strukturach prowadzonej Fundacji Leny Grochowskiej zatrudnianych jest prawie setka osób z upośledzeniem umysłowym w pracowniach artystycznych, kawiarniach i piekarniach.

Źródło informacji: Grupa Arche S.A.