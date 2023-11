Do grupy WeNet dołącza WebWave - największy na rynku kreator stron WWW

Fot. Stock

WeNet Group, spółka oferująca małym i średnim przedsiębiorcom różnorodne rozwiązania marketingu internetowego do promocji i rozwijania biznesu, połączyła siły z firmą WebWave - największym na polskim rynku kreatorem stron internetowych, z którego korzysta ponad 600 tys. użytkowników. Dzięki temu połączeniu WeNet umocni swoją pozycję lidera w zakresie marketingu online i tworzenia stron WWW w segmencie MŚP. Współpraca przyniesie korzyści jednak nie tylko obu firmom, które będą miały dostęp do nowych produktów i usług, ale przede wszystkim klientom. Zyskają oni nowe rozwiązania w zakresie tworzenia stron internetowych, marketingu online, a także narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, powstałe w efekcie połączenia wiedzy obu firm. Zarówno WeNet, jak i WebWave mają już doświadczenie w pracy i tworzeniu nowoczesnych, autorskich narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję, więc strategia działania zapowiada się obiecująco.

Obecnie, przez nowe technologie oraz coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji, rynek usług stał się jeszcze bardziej dynamiczny, a żeby zdobyć klientów, trzeba stanąć w szranki z konkurencją i zyskać przewagę. Obie firmy mają latami wypracowywane praktyki w zakresie tworzenia stron internetowych oraz różnorodne doświadczenie w pracy z klientami. Właśnie na to postawił WeNet, gdy nabywał spółkę WebWave.

W efekcie połączenia kompetencji i wiedzy obu firm, klienci otrzymają wyjątkową i szeroką ofertę, w której kluczową rolę odegrają narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, w procesie tworzenia zarówno stron internetowych, jak i tekstów czy grafik. Dzięki współpracy z WebWave oraz narzędziom stworzonym przez tę spółkę dla WeNet otworzą się drzwi do nowego segmentu rynku i użytkowników - takich, którzy mają wystarczające umiejętności, aby stosunkowo szybko i tanio samodzielnie stworzyć stronę internetową przy pomocy kreatora internetowego albo wsparcia sztucznej inteligencji. WebWave z kolei zyska wsparcie doradców WeNet doświadczonych w obsłudze małych i średnich przedsiębiorców. Pomogą oni właściwie określić potrzeby tych biznesów, by przy doborze odpowiednich produktów i usług z oferty oraz przemyślanej i skutecznej strategii pomóc im się rozwijać oraz wyróżnić się na tle konkurencji. Doradcy WeNet to specjaliści, którzy - dzięki znajomości innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii oraz narzędzi opartych na sztucznej inteligencji - pomagają przedsiębiorcom dobrze odnaleźć się w tej dynamicznej, cyfrowej rzeczywistości.

„Dotychczasowe usługi WeNet w dużej mierze kierowane były do użytkowników, którzy wolą budować stronę wspólnie z kompetentnym doradcą internetowym, by zaoszczędzić czas i uzyskać lepszy efekt, a często nie mają również wystarczających umiejętności cyfrowych, aby zrobić to samodzielnie. Teraz WeNet będzie mógł wyjść z ofertą również do nowego segmentu użytkowników. Mowa tu o digital natives, użytkownikach internetowych, których umiejętności cyfrowe są na tyle zaawansowane, by samemu stworzyć sobie stronę internetową z użyciem narzędzia WebWave - albo którzy zdecydują się na wsparcie AI w jej tworzeniu. Pozwoli nam to zapewnić kompleksową ofertę stron internetowych dla wszystkich segmentów klientów. Będziemy również wspólnie rozwijać nowe rozwiązania technologiczne, których możecie spodziewać się już wkrótce” - podsumowuje Michał Wrzesiński, członek zarządu ds. rozwoju WeNet Group S.A.

WebWave umożliwia stworzenie własnej strony od początku do końca. Daje pełną kontrolę nad kreowaniem witryny. Choć kreator nie wymaga umiejętności kodowania, bardziej zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z takiej możliwości. Narzędzie jest do tego dostosowane. Ponadto jest rozwiązanie typu AI Builder. Idealnie sprawdzi się wśród osób, które nie czują się pewnie ze swoimi umiejętnościami digitalowymi.

WebWave to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców. Przy jego pomocy mogą sprawnie rozwijać markę osobistą i budować wizerunek w internecie. Współpraca z WeNet to dodatkowa gwarancja innowacyjnych pomysłów i jeszcze lepszej opieki nad klientem.

„Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli tworzyć i edytować strony internetowe bez konieczności posiadania umiejętności kodowania. Z WebWave użytkownik może stworzyć stronę lub sklep internetowy, korzystając z narzędzia typu drag and drop. Można zacząć od czystej strony, wybrać jeden z ponad 100 darmowych szablonów stron internetowych dostosowanych do urządzeń mobilnych i SEO albo (bardzo dobrze oceniana przez użytkowników nowość) stworzyć stronę przy pomocy AI tylko na podstawie krótkiego opisu działalności. Co więcej, WebWave pozwala na pełną personalizację strony pod względem wyglądu i funkcjonalności, a pakiety WebWave zawierają takie elementy jak własna domena, poczta e-mail, hosting, sklep internetowy, blog, strony po zalogowaniu. Liczymy, że klienci WeNet zainteresują się tymi nowymi w ofercie rozwiązaniami i będą z nich aktywnie korzystać” - powiedział Maciej Czajkowski, właściciel i twórca marki WebWave.

Każdego roku ponad 30 tys. nowo powstających firm potrzebuje strony internetowej i poszukuje możliwości zaistnienia online. Połączone kompetencje WeNet i WebWave pozwolą na stworzenie oferty atrakcyjnej dla klientów o różnym poziomie kompetencji cyfrowych.

O WeNet

WeNet to firma działająca w obszarze szeroko pojętego doradztwa internetowego. Ponad 1000 ekspertów w całym kraju oferuje skuteczne rozwiązania dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z sektora MŚP. Firma ma w pakiecie wszystkie usługi internetowe, takie jak tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, prowadzenie kampanii reklamowych i działań marketingu lokalnego online, tworzenie e-sklepu oraz hosting stron internetowych. Z usług WeNet korzysta już 50 tys. małych i średnich firm. Obecnie działa w całej Polsce i ma biura w 18 lokalizacjach.

O WebWave

WebWave to firma oferująca intuicyjny kreator stron internetowych. Dzięki rozwiązaniom WebWave MŚP z kompetencjami digital natives mogą samodzielnie stworzyć stronę internetową zgodną z wymogami SEO, bez kompromisów w zakresie designu, w przystępnej cenie. Ponad 10 lat obecności na polskim rynku zapewniło firmie pozycję lidera. Kreator stron WWW firmy jest dostępny w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rumuńskiej. Z WebWave korzysta 600 tys. użytkowników na całym świecie. BusinessInsider Polska określa WebWave jako „konkurencję dla WordPressa”.

Źródło informacji: WeNet