Rekordowa liczba wydarzeń sportowych

Fot. Fundacja Orły Sportu

To już 3 miesiąc, w którym organizacje sportowe z całej Polski przeprowadzają imprezy sportowe w ramach rządowego programu Mikro Granty. Koncepcja, wprowadzona w tym roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, weszła w kolejny etap i cieszy zarówno uczestników, organizatorów, operatora jak i Ministerstwo. Ogłoszony w maju tego roku program ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w dostępie do sportu. Fakt bardzo dużego spadku formy fizycznej wśród najmłodszych wynikający z międzynarodowych raportów i analiz obliguje jednostki rządowe do podjęcia odpowiednich inicjatyw w tym zakresie.

„Alarmujące wyniki badań sprawiły, że Program Mikro Granty został bardzo dynamicznie wprowadzony w życie. Dzięki temu, że pracował nad nim sztab doświadczonych ludzi możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że cały proces działa bez zarzutów. Obecnie, po kilku miesiącach wytężonej pracy, przeszliśmy do najważniejszego etapu programu – realizacji projektów. Nasz zespół koncentruje się obecnie na koordynacji wydarzeń, kontrolach realizacji oraz przygotowaniu beneficjentów do rozliczenia projektów” – mówi prezes Fundacji Orły Sportu – operatora krajowego programu, Rafał Wosik.

Na realizację projektów w ramach Mikro Grantów Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 46 977 tys. zł. To rekordowa kwota pozwalająca na realizację zadań na skalę, jaka dotychczas nie była prowadzona w środowisku sportowym. Łącznie 3652 różnych inicjatyw otrzyma rządowe wsparcie. Realizację działań można było rozpocząć już z początkiem lipca, jednak to właśnie wczesna jesień obfituje w największą liczbę wydarzeń. W ramach programu organizacje sportowe otrzymały środki na przeprowadzenie bezpłatnych wydarzeń sportowych, zajęć, konkursów, eventów oraz innych działań promujących aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

„Najbardziej cieszy nas fakt ogromnego zaangażowania i różnorodności dyscyplin oraz pomysłów jakie są realizowane w ramach Mikro Grantów – podkreśla Rafał Wosik. – Z dumą i radością obserwujemy social media gdzie pojawiają się zdjęcia z eventów. To imprezy pełne uśmiechu i świetnej sportowej zabawy, ale też rywalizacji i niezwykłych spotkań. W ramach Mikro Grantów odbywają się zawody pływackie, szachowe czy strzeleckie. Obyły się też spotkania szermiercze, lekcje tenisa i spływy kajakowe. Były biegi na orientację, survival, różnorodne sporty walk i ekstremalna jazda na rowerach. Poza tym wszędzie trwają zajęcia piłkarskie, siatkarskie, gimnastyczne czy lekkoatletyczne. Takiej ilości sportu dostępnej dla dzieci i młodzieży jeszcze nie było”.

Cieszy przede wszystkim fakt, że środki budżetowe zostały przyznane głównie mniejszym organizacjom, które lokalnie budują bazę sportową. To właśnie one daję możliwość dostępu do sportu i różnych form aktywności dzieciom i młodzieży z mniejszych miejscowości czy wsi.

Zainteresowanie i efekty działania Mikro Grantów zmotywowały Ministerstwo Sportu i Turystyki do uruchomienia drugiej edycji programu. Nabór został już zakończony więc już wkrótce na stadionach i obiektach sportowych możemy spodziewać się kolejnych wydarzeń. Więcej informacji oraz mapa z dokładnymi danymi dotyczącymi wydarzeń realizowanych w ramach Mikro Grantów znajduje się na stronie Operatora: www.mikrograntysportowe.pl

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu