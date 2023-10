3hosting.pl - WeNet uruchamia innowacyjną platformę hostingową dla przedsiębiorców

WeNet uruchamia nową platformę hostingową dla małych i średnich przedsiębiorców. Tym samym jako lider cyfrowej transformacji MŚP staje w szranki z największymi podmiotami oferującymi tego typu usługi na polskim rynku.

Transformacja cyfrowa jest na stałe wpisana w plany biznesowe WeNet, podobnie jak tworzenie i wdrażanie najbardziej efektywnych rozwiązań dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie potrzeby tej grupy firm są zawsze punktem wyjścia dla planów rozwoju WeNet. Tym razem lider cyfrowej transformacji uruchamia platformę 3hosting.pl, która jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników produktów i usług z tego zakresu.

„Zdecydowaliśmy się wejść na rynek z produktem 3hosting, ponieważ dostrzegamy unikalne potrzeby użytkowników usług hostingowych i chcemy dostarczyć rozwiązania satysfakcjonujące aktualny rynek. Tym samym chcemy rzucić rękawice aktualnym liderom usług hostingowych” – komentuje Marcin Durzyński, wiceprezes zarządu WeNet.

Nowa platforma 3hosting.pl zadebiutuje już 10 października br. i będzie dedykowana przedsiębiorcom z sektora MŚP jako spełnienie ich oczekiwań i potrzeb biznesowych, które już od lat bada i analizuje WeNet. 3hosting.pl zapewni kluczowe elementy, czyli stabilność, wydajność i wsparcie na wysokim poziomie – przy pomocy innowacyjnych i łatwych w obsłudze narzędzi analitycznych opartych w dużym stopniu na sztucznej inteligencji.

„3hosting.pl to redefiniowanie hostingu na nowo. Prócz wielu innowacji, wprowadzamy bardzo atrakcyjną ofertę i oferujemy darmowe przenosiny poczty e-mail oraz stron WWW od obecnych dostawców. W tym projekcie kładziemy nacisk na stworzenie możliwie najlepszego środowiska do współpracy dla freelancerów, agencji i firm, które posiadają strony internetowe swoich biznesów. Naszym celem jest dotarcie do nowych firm, ale również i przede wszystkim zdobycie zaufania tych przedsiębiorców, którzy mają już doświadczenia w tym zakresie. Zaproponujemy im coś zupełnie przełomowego i zaskakującego” – dodaje Marcin Durzyński.

Platforma 3hosting.pl dostarczy intuicyjne narzędzia do zarządzania usługami, ale również obniży koszty. 3hosting.pl zaoferuje klientom prawdopodobnie najlepszy stosunek parametrów usługi do ceny, atrakcyjne cenowo odnowienie domen na rynku oraz korzystne prowizje za polecenie naszych usług i współpracę partnerską. Ambicją rynkową WeNet jest rzucenie rękawicy ugruntowanym graczom na rynku usług hostingowych.



O WeNet

WeNet to firma działająca w obszarze szeroko pojętego doradztwa internetowego. Ponad 1000 ekspertów w całym kraju oferuje skuteczne rozwiązania dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z sektora MŚP. Firma posiada w pakiecie wszystkie usługi internetowe, takie jak tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, prowadzenie dedykowanych kampanii reklamowych i działań marketingu lokalnego online, tworzenie e-sklepu oraz hosting stron internetowych. Z usług WeNet korzysta już 50 000 małych i średnich firm. Obecnie działa w całej Polsce i posiada biura w 19 lokalizacjach.

