Konferencja naukowa „Nie tylko Norymberga… Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich 1939-1945 i ich powojenne rozliczenia”

Grafika: IPN Oddział w Łodzi

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Nie tylko Norymberga… Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich 1939-1945 i ich powojenne rozliczenia”.

Podczas konferencji naukowcy z całej Polski przypomną zbrodnie dokonane przez okupanta niemieckiego przez cały okres okupacji a także trudny proces ich rozliczeń w okresie powojennym. Omówione zostaną zbrodnie popełnione w różnego rodzaju miejscach odosobnienia - obozach koncentracyjnych, więzieniach czy obozach pracy.

Naukowcy przybliżą także wydarzenia mniej znane, które do tej pory nie doczekały się wyczerpującego opracowania. Omówione zostaną nie tyle same zbrodnie co próby ich rozliczeń - jeśli takowe były w ogóle podejmowane. Zaplanowano także referaty przybliżające powojenne losy (w tym także kariery) niemieckich zbrodniarzy, którym udało się uniknąć sprawiedliwości.

Celem konferencji jest ukazanie niekonsekwencji i pewnej przypadkowości w procesie rozliczenia przywoływanych zbrodni. Dlatego też swoimi wnioskami podzielą się nie tylko historycy ale także badacze związani z innymi dziedzinami nauki - w tym prawnicy.

W obradach, oprócz badaczy z Instytutu Pamięci Narodowej, wezmą udział naukowcy z różnych ośrodków naukowych z całego kraju, muzeów związanych z martyrologią Polaków w czasie II wojny światowej a także z placówek zagranicznych.

Obrady potrwają dwa dni i będą się toczy w Hotelu Ambasador w Łodzi (Al. Piłsudskiego 29) w dniach 15-16 listopada 2023 r.

Organizatorzy konferencji zaplanowali także wydarzenia towarzyszące. 14 listopada o godz. 12.00 planowane jest Otwarcie wystawy „Zbrodnie (nie)osądzone. Rozliczenia z niemieckimi sprawcami zbrodni z okresu II wojny światowej”, przygotowanej przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Ekspozycja będzie prezentowana na Placu Katedralnym im. Jana Pawła II w Łodzi.

Pierwszego dnia konferencji po obradach naukowych odbędzie się spotkanie z prof. dr. hab. Witoldem Kuleszą na temat śledztwa i procesu przeciwko namiestnikowi III Rzeszy w Kraju Warty Arthurowi Greiserowi - pt. „Zbrodnia osądzona”.

Drugiego dnia (także po części referatowej) zaplanowano projekcję filmu dokumentalnego „Rassenaktion” (1985) oraz panel dyskusyjny z udziałem pracowników Oddziału IPN w Łodzi Artur Ossowskiego i Patrycji Resel pt. „Niemieckie zbrodnie na polskich dzieciach. Historia dwóch łódzkich obozów”. Panel poświęcony będzie działalności dwóch wyjątkowych łódzkich placówek - obozu „rasowego” przy ul. Spornej i obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej.

PROGRAM: https://pap-mediaroom.pl/sites/default/files/2023-10/PROGRAM_0.pdf

Źródło informacji: IPN Oddział w Łodzi