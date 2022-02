Walentynki z Kurierem i Baltica Spa. Złóż życzenia i wygraj prezent dla ukochanej osoby!

Zbliżają się walentynki. Wszystkim, którzy z tej okazji chcieliby przekazać życzenia i ciepłe słowa ukochanej

osobie, udostępnimy specjalne strony w walentynkowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego”, które ukaże się

14 lutego 2022 r. Życzenia opublikujemy również na stronie internetowej „Kuriera” – www.24kurier.pl.

Co zrobić, by bliska nam osoba mogła na łamach „Kuriera Szczecińskiego” przeczytać słowa

skierowane do niej?

To proste. Wystarczy SMS. Należy go wysłać na numer 72601. W treści SMS-a należy wpisać : KURIER, a po spacji treść życzeń, np. „KURIER Kochanej zonie...”; treść nie powinna zawierać polskich znaków. Wyjątek stanowi imię i nazwisko. Koszt jednej wiadomości (do 160 znaków) wynosi 2,46 zł z VAT. Dłuższe wiadomości będą traktowane jak kolejne SMS-y. Na życzenia czekamy do 11 lutego 2022 r. do godziny 14.

Ale uwaga, to nie wszystko! Każdy, kto wyśle SMS-em życzenia ma szanse wygrać jedną z przygotowanych

atrakcyjnych nagród:

◗ dwa pakiety walentynkowe „SPA we Dwoje” od Baltica Wellness & Spa

◗ zestawy kosmetyków dla dwojga marki Playboy.

Nagrody trafią do autorów najładniejszych życzeń, które wybierze redakcja.

Zapraszamy do zabawy!