Mural na koszalińskiej Kreślarni

W koszalińskiej przestrzeni miejskiej pojawił się nowy mural. Jego autorem jest znany koszaliński street artowiec Tomasz „Cukin” Żuk. Wielki malunek ozdobił tym razem Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia.

Dzieło powstało z inicjatywy Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. Mural na Kreślarni to kolejna praca artysty, którego przyciągające uwagę projekty podziwiać można w różnych miastach Polski, a także – co widać na załączonym zdjęciu – w jego rodzinnym Koszalinie. – Przygotowując ten mural, miałem kilka pomysłów. Ostatecznie postanowiłem pokazać studentkę, która siedzi w swoim pokoju i wykorzystując lampkę biurkową niczym megafonem zwołuje ekipę studentów na wyjście do tego obiektu – wyjaśnia przekaz wielkiego malunku „Cukin”. ©℗

(pw)