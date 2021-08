Dwa pociągi na jednym torze. Prokuratura postawiła zarzuty

PaKo

2021-08-24 19:50:50

Jakby nie podjęli hamowania to znaczyłoby, że grają w gierkę na telefonie lub dłubią w nosie i toczą kulkę - w tym przypadku szlak Koszalin-Białogard to jednotorówka, i to nie taka, że są 2 tory a jeden zamknięty od X czasu, tylko po prostu fizycznie leży tam 1 tor, więc tłumaczę o co mi chodzi: gdyby maszyniści nie wdrożyli nagłego hamowania to byliby współwinni gdyż skoro widać z dala jakieś mocne światła z naprzeciwka to trzeba się spodziewać, że jest to pociąg a nie traktor lub trabant...