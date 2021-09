Punkt szczepień dla obcokrajowców powstał w Koszalinie

Punkt szczepień dla obcokrajowców, którzy chcą przyjąć preparat przeciw COVID-19 powstał w Koszalinie. Uproszczono w nim procedury związane ze szczepionkami.

- Każda osoba, która zostanie zaszczepiona to zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, to poczucie solidarności społecznej, odpowiedzialności. Będziemy też prosić przedsiębiorców, którzy zatrudniają obcokrajowców, aby apelowali (do pracowników – PAP) o przyjście do punktu – mówił w sobotę poseł PiS Czesław Hoc.

Punkt zaczął działać w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sobotę preparat przeciw COVID-19 przyjęło pierwsze 25 osób.

W kolejnych dniach szczepionki będą podawane w szpitalu MSWiA w Koszalinie. Procedura będzie w tym przypadku uproszczona – obcokrajowcy nie muszą zgłaszać się do lekarza POZ po skierowanie ani rejestrować się.

- Każdy obcokrajowiec, który zgłosi się do polikliniki koszalińskiej, zostanie, można powiedzieć, obsłużony od początku do końca: zostanie zarejestrowany, przejdzie cały proces i na końcu zostanie zaszczepiony tak, aby nie musiał już poszukiwać, wykonywać dodatkowych czynności, tracić dodatkowego czasu – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Zaznaczył, że jeśli akcja spotka się z odpowiednim odzewem, podobne punkty uruchamiane będą także w innych miastach i miejscowościach województwa.

Szczepienia są bezpłatne, jest możliwość wyboru preparatu przeciw COVID-19. Zaszczepić się mogą legalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy od 12. roku życia. Potrzebny jest paszport, dokument potwierdzający tożsamość lub numer PESEL dla osób, które go posiadają.(PAP)