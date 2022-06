Żubry wkroczyły do ogródków, ludzie boją się wychodzić z domów

Ot i ..

2022-06-10 08:34:03

Głupota człowieka.. żubr to żubr. Ale nie.. my też chcemy mieć żubry. No to mamy. Ale kompletnie nie wiemy co i jak z nimi.. no to robią co natura im podpowiada.. Równie dobrze mogliby sobie tygrysy z tundry sprowadzić, bo.. chcą. Też nie wiedzieliby co z nimi robić. Mamy strusie, ale chyba oni wiedzą co z nimi robić, bo b. rzadko zdarza się aby jaki biegał na wolności.Dziś jadąc do lasu możesz spotkać..jelenie, dziki.. ale i żubra, watahę wilków albo gorzej dzikich psów.. wam kompletnie odbiło.