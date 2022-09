Źródlana jeszcze z rękojmią. Kostka do naprawy

Dwa lata temu zakończyła się przebudowa ul. Źródlanej na szczecińskich Gumieńcach. Niestety, jak twierdzą mieszkańcy, to kolejna fuszerka w mieście. Kostka użyta do budowy nowej nawierzchni już się wykrusza. Na szczęście inwestycja jest jeszcze objęta rękojmią.

- W naszym mieście właściwie wszystkie remonty ulic to fuszerki. Wszyscy skupiają się na ważniejszych ulicach, bliżej centrum, jak choćby al. Jana Pawła II czy Wojska Polskiego - pisze jeden z mieszkańców. - Ale na ulicy Źródlanej też zafundowali nam nową kostkę. To znaczy nową starą, bo jest to kostka rozbiórkowa prawdopodobnie ze Śródmieścia albo Niebuszewa.

Czytelnik przypomina, że remont odbywał się prawdopodobnie na przełomie 2019 i 2020 r..Jednak nawierzchnia „się wykruszała" już po kilku miesiącach.

- Coś tam naprawili, wymienili i… czekają do końca okresu gwarancji - sugeruje Czytelnik. - W umowie jest wpisane chyba 36

