Zabezpieczą zabytkową ruinę w Podjuchach przy ul. Niklowej

Swoje to mamy osiedla PGR, w tym jedno na miejscu starówki. To jest miś na miarę naszych możliwości. Swoją drogą wszystko co piękne w mieście jest albo pomorskie albo niemieckie. Polacy tylko zniszczyli architekturę Szczecina parszywymi bloczkami.

abc

2022-09-20 20:44:06

Teraz to już przysłowia musztarda po obiedzie. Trzeba było zadbać o ten budynek kilka lat temu, jak stał jeszcze w jako takim stanie. W tej chwili to nadaje się on tylko i wyłącznie do wyburzenia.