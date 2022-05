Zabytek z nową historią przy ul. św. Ducha. Wkrótce nowy dach nad dawną drukarnią

Przemiana gmachu dawnej drukarni przy ul. św. Ducha w Szczecinie ze zrujnowanej kamienicy w perełkę architektury wkroczyła w nowy i dość widowiskowy etap. Trwa właśnie montaż konstrukcji jej nowego dachu, który będzie ze szkła i aluminium. Przykryje on dwie od podstaw wzniesione kondygnacje. To już trzeci rok żmudnych i precyzyjnych prac remontowych i restauratorskich w zabytku, który przez dekady był pustostanem i niszczał, a jedyne co się wokół niego działo to zmiany wpisów w księdze wieczystej o kolejnych właścicielach nieruchomości.

Duchy ponurej przeszłości najwyraźniej już mury tej ponad 120-letniej budowli opuściły na dobre. A jego przyszłość przedstawiciele obecnego inwestora, którym jest spółka Emelem, rysują wyłącznie w różowych kolorach z perspektywą na bycie wizytówką miasta co najmniej na najbliższe stulecie.

Po rozbiórce poprzedniego poszycia teraz prowadzone są prace przy wznoszeniu konstrukcji nowych dwóch kondygnacji. Stawiana jest konstrukcja zadaszenia, które będzie jednocześnie jedną wielką baterią słoneczną dostarczającą energii za sprawą paneli

