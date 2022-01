Wielu gwałcicieli pozostaje bezkarnych. Nie spada liczba gwałtów także w Zachodniopomorskiem

Rocznie w Polsce dochodzi średnio do 1000-1200 gwałtów i innych aktów przemocy seksualnej. To jednak liczba przestępstw wykrytych i zakończonych ukaraniem sprawców. Liczba wszczynanych postępowań jest każdego roku niemal dwukrotnie wyższa. A biorąc pod uwagę to, że wiele gwałtów nie jest policji zgłaszanych, skala tego zjawiska jest duża. W ub.r. w Zachodniopomorskiem stwierdzono 60 gwałtów. Podobnie było rok wcześniej.

Według danych Komendy Głównej Policji w 2001 roku w Polsce wszczęto 2257 postępowań o gwałt, wymuszenie inne czynności seksualnej czy przemoc seksualną. W tym stwierdzono 1080 takich zdarzeń. Ale wykryto 954 przypadki, co oznacza, że tylu gwałcicieli ukarano. Rok wcześniej wszczętych postępowań było 2181, stwierdzonych 1034, a wykrytych - 894.

- Gwałt jest przykładem przemocy seksualnej i przestępstwem - podkreśla podinsp. Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. - Niestety przestępstwa gwałtu charakteryzują się niewielką liczbą zgłoszeń ze względu na wstyd i traumę, jaką przeżywa zgwałcona osoba.

Rzadko, jak mówią policjanci, zgłaszają się ofiary gwałtów

...