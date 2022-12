Szczecińska opowieść wigilijna

Ck

2022-12-24 13:47:51

Święta są w nas. To my tworzymy klimat świąt i tylko od nas zależy czy spędzimy je radośnie. Pamiętam święta od lat 60-tych, jeszcze za Gomółki. Było biednie ale zawsze było coś ekstra. Potem za Gierka już dorosłe święta, Potem w wojsku w stan wojenny. A później z żoną, potem z dziećmi, teraz z wnukami. I za każdym razem jest ta magia świątecznych przygotowań. I nie jest ważne że synowa nie lubi karpia, a wnuk będzie zajadał kotlet schabowy zamiast ryby. Bo święta to nastrój rodzinnej miłości.