Stara olejarnia wciąż czeka na inwestora. Zabytek z przeszłością i niepewną przyszłością

Lofty...

2022-12-15 19:11:42

Procedurą przetargu nieograniczonego powinna być już dawno przeprowadzona. Być może do tej pory stał by już w tym miejscu hotel lub apartamentowiec z lokalami typu lofty, a miasto pobierałoby należne podatki. Pomysł przekazania tej - trudnej w utrzymaniu - nieruchomości był z kosmosu. No i pewnie ogromne środki na budowę tam teatru też miały spłynąć z kosmosu. Gdyby jakimś cudem coś takiego tam powstało, to byśmy teraz ciężko płacili na jego utrzymanie oraz tych którz by tam "złapali" posady.