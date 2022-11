Poprzeczka cenowa za wysoka? Licytacja willi w zamkowym stylu odwołana

Brak zainteresowania - jak dotąd - potencjalnych kupców jedną z zabytkowych willi dawnego Westendu, a dziś położonej przy al. Wojska Polska Polskiego 95 w Szczecinie. Nieruchomość od dłuższego czasu jest gminnym pustostanem. Nie rzuca się zbytnio w oczy za sprawą przesłaniających ją od frontu wiekowych cisów, ale stanowi ciekawy przykład budowli nawiązujących swymi detalami architektury do tych wznoszonych w stylu zamków angielskich. Otacza ją niewielki ogród. Na nowego właściciela jednak jeszcze poczeka.

Nikt nie był skłonny kupić jej za co najmniej 5 mln zł, bo właśnie na tyle miasto ustaliło cenę wywoławczą. Potencjalni przyszli nabywcy mieli czas na wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, tj. 500 tys. zł, by móc przystąpić do licytacji. W terminie do 17 bm., czyli dokładnie na tydzień przed wyznaczonym jej terminem, na koncie Gminy Miasta Szczecin choćby jedna taka wpłata się nie pojawiła. W tej sytuacji przetarg na sprzedaż nieruchomości ustalony wcześniej na najbliższy czwartek, 24 listopada, został odwołany.

To niegdysiejsza jedna z licznych prywatnych

