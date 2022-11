Nikt nie chce zabytku w ruinie

Nie ma na razie chętnych na zakup od miasta zrujnowanej i wypalonej w wyniku czerwcowego pożaru zabytkowej kamienicy w szczecińskich Podjuchach, a w zasadzie tego, co po niej jeszcze zostało, przy ul. Niklowej 11. Pierwsza z prób zbycia nieruchomości właśnie zakończyła się fiaskiem. Przed wyznaczoną na 16 bm. licytacją nie znalazł się choćby jeden zainteresowany gotów wpłacić wadium i w związku z tym przetarg się nie odbył.

By przystąpić do przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste parceli z pozostałością po tym XIX-wiecznym budynku, pozostałości z dawnego kompleksu fabryki wyrobów szamotowych, która funkcjonowała w tej części Podjuch, na terenach przyległych bezpośrednio do Regalicy, należało wpłacić w tym przypadku symboliczną kwotę - 38 300 zł. Cena wywoławcza parceli o powierzchni 1354 mkw. wraz z innymi stojącymi na gruncie zabudowaniami wynosiła 382 600 zł. I większość tej kwoty stanowiła wartość samej działki.

Sam pustostan zniszczonej kamienicy i po pożarze pozbawiony w dodatku już teraz niemal w całości kondygnacji poddasza, wyceniony został na 10 tys. zł.

...