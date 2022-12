Zabytek z opcją oranżerii. Dawna przyzamkowa stajnia na restaurację i hotel

Najpóźniej na początku lata przyszłego roku powinien ruszyć kapitalny remont zabytkowego budynku dawnej książęcej stajni przy ul. Rycerskiej w Szczecinie. Być może uda się rozpocząć go wcześniej, na wiosnę, ale pewności wciąż nie ma. W parterze budynku urządzona zostanie restauracja, a pomieszczenia na piętrze i poddaszu zaadaptowane będą na pokoje hotelowe. Jeśli nic nie pokrzyżuje założeń inwestora, to odrestaurowany gmach ujrzymy w wakacje 2025 roku.

- Zakładamy, że ten scenariusz uda nam się zrealizować. Planujemy ukończyć inwestycję w dwa lata, tak by budynek został oddany do użytku z początkiem wakacji 2025 roku. To byłaby idealna data. Ostateczny wygląd fasady będzie odbiegał w szczegółach od tego, co prezentowaliśmy we wcześniej przygotowanych i publikowanych wizualizacjach, ale mam nadzieję, że nieznacznie. Ogólna koncepcja jest zbliżona do pierwotnych założeń. Wiele lat zajęły nam uzgodnienia konserwatorskie, po ich uzyskaniu mogliśmy zakończyć prace projektowe i wystąpić o pozwolenie na budowę, które otrzymaliśmy w lipcu tego roku - informuje Joanna Marek-Amerska,

