Pod prysznic na Wały Chrobrego? Miasto zamyka kolejny szalet

Jeszcze tylko do końca sierpnia będzie czynna publiczna toaleta oraz prysznice w centrum Szczecina - przy al. Papieża Jana Pawła II, w bliskości pl. Adamowicza. Potem punkt zostanie wyłączony z użytkowania jak wcześniej szalet na pl. Kaczyńskiego.

Przez lata miejskie toalety były bezpłatne. Potem wprowadzono opłatę w wysokości 1 zł. Ostatnio ceny wzrosły do 2 zł. W przypadku szaletu w ścisłym centrum to - przy „Złotym Szlaku" - i w sąsiedztwie darmowych toalet pobliskich centrów handlowych było - przynajmniej pod względem ekonomicznym - działaniem z góry skazanym na porażkę. Ale wszak to sfera tych usług komunalnych, których prowadzenie jest niedochodowe nie tylko w Szczecinie. O ile jednak nikt nie myśli o zamykaniu np. miejskich basenów czy kąpielisk z powodu ich nierentowności, o tyle na kolejny miejski szalet wydano decyzję o wyłączeniu z użytkowania.

- Zamykany jest ze względów

