Po świadczenie wspierające najpierw do WZON, potem do ZUS

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Na razie do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, bo to on będzie weryfikował, jak radzi sobie osoba z niepełnosprawnościami, trafiło 86 wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Zespół ma trzy miesiące na ustalenie punktacji i rozpatrzenie wniosku. Dopiero decyzja wydana przez WZON jest podstawą do ubiegania się o pieniądze z ZUS.

Nowe świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie osobom, które już posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowe zespoły orzecznicze, ale także orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji wydanego przez ZUS oraz orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do nich, nie do ich opiekunów. To osoba z niepełnosprawnością ma decydować, jak wykorzystać wypłacone środki. Świadczenie może wynieść od 40 do 220 proc. renty socjalnej

...