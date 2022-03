Pisarki jako postaci literackie

Niedawno do księgarń trafiło sporo powieści, w których pisarki, na co dzień tworzące fikcję literacką, same stały się bohaterkami z kart książkowych. Wśród nich jest autentyczna autorka z krwi i kości, do tego bardzo, bardzo popularna oraz dwie postaci powstałe w wyobraźni debiutującej literatki oraz gwiazdy nie tylko angielskojęzycznego rynku wydawniczego.

Pozorantka jak Ferrante

Od jakiegoś czas nazwisko Eleny Ferrante, włoskiej pisarki, jest wymieniane dużo częściej przez media niż jeszcze kilka lat temu. Powód? Otóż na jedną z platform filmowych trafił trzeci sezon serialu pt. „Genialna przyjaciółka", który nakręcono na podstawie serii powieści tej autorki, z kolei w kinach odbyła się niedawno premiera adaptacji jej książki - „Córka" (zresztą, osobiście liczę na to, że Olivia Colman, grająca główną rolę, jeszcze w tym miesiącu otrzyma statuetkę Oscara, bo jest nominowana do tej nagrody). To jeszcze nie koniec wzmożonego zainteresowania postacią Ferrante. Otóż kilka dni temu ukazało się angielskie wydanie zbioru esejów pisarki „In the Margins: On the Pleasures

...