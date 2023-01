Nowe schronisko – w styczniu przeprowadzka

„Schronisko gotowe i z pozwoleniem na użytkowanie!" - poinformował Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. „Na koniec roku to najlepsza wiadomość" - komentowali internauci.

W czwartek (29 grudnia) na profilu społecznościowym Prezydenta Szczecina pojawił się wpis informujący o rychłej przeprowadzce Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z al. Wojska Polskiego 247 na ul. Południową (za torami kolejowymi, po stronie Makro - przyp. aut.).

- Na zewnątrz trwają jeszcze prace przy zagospodarowaniu terenu, ale nie przeszkadza to w przeprowadzce. Jej początek już w styczniu - napisał prezydent.

Budowa nowej siedziby schroniska zakończyła się na początku grudnia. Placówka właśnie uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Docelowo w nowoczesnych i ogrzewanych boksach znajdzie miejsce 80 psów i 60 kotów. To znacznie mniej niż pierwotnie zakładano (odpowiednio - 120 i 80). Nowatorski projekt inwestycji został bowiem okrojony, czyli dostosowany do możliwości finansowych budżetu miasta. Co oznacza m.in., że w obecnie realizowanej wersji schronisko nie będzie miało miejsca na tzw. boksy hotelowe.

