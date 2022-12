Przytulisko dla zwierzaków w zieleni. Dodatkowe zlecenia i droższa inwestycja przy ul. Południowej

Kilkaset tysięcy złotych dodatkowo zamierza wydać miasto na urządzenie otoczenia nowych zabudowań schroniska dla bezdomnych zwierząt, które powstaje przy ul. Południowej w Szczecinie. Tyle mają kosztować nowe nasadzenia wokół niego drzew i krzewów. Rozpisany został osobny przetarg na to zlecenie. A w dodatku niejedyne, które sprawi, że ostateczny bilans kosztów całej inwestycji będzie dużo wyższy od założonego na starcie.

Oferta w tym przypadku wpłynęła tylko jedna, od spółki Adamietz, która właśnie zbliża się do finału robót budowlanych przytuliska dla zwierzaków. A że z ceną za usługę zmieściła się w limicie oczekiwanym przez miasto, to w zasadzie formalnością i tylko kwestią czasu była publikacja informacji o wyborze najkorzystniej oferty, co też nastąpiło w miniony wtorek. W najbliższych dniach należy spodziewać się podpisania umowy. Koszt zazieleniania terenu nowego schroniska miał się zamknąć w kwocie nie wyższej niż 747 263, 23 zł. Spółka Adamietz skalkulowała wynagrodzenie na 725 760 zł.

W otoczeniu obiektu przy ul. Południowej ma pojawić się w sumie ponad sto drzew, w tym

...