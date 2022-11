Na węgiel z rządową ceną mieszkańcy jeszcze poczekają. Małe zainteresowanie opałem z importu

Niemal 11 tysięcy wniosków o przyznanie dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych złożyli do tej pory mieszkańcy miasta do Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Ci szczecinianie, którym takie wsparcie przysługuje, mają niewiele czasu - wnioski przyjmowane są tylko do 30 listopada. Ponad sześć tysięcy gospodarstw dodatek ma już na swoich kontach bankowych. Za to na węgiel w preferencyjnej cenie po 2 tysiące złotych za tonę, którego dystrybucją zajmą się cztery firmy handlujące opałem, chętnych jest niewielu.

- Szczecińskie Centrum Świadczeń wypłaciło do dnia dzisiejszego dodatki węglowe dla 6093 gospodarstw domowych na łączną kwotę 18 279 000 zł - informuje Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. - Wnioski są cały czas realizowane i rozpatrywane. Przygotowujemy także kolejne listy wypłat, ale czekamy na przekazanie kolejnych dotacji na realizację świadczeń. Przygotowana jest lista na 3 927 000 zł dla 1309 gospodarstw domowych. Wypłaty będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tyle że na węgiel z importu,

