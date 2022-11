Zawnioskuj o zaświadczenie na 1,5 tony tańszego węgla

Mieszkańcy Szczecina, którzy mają prawo do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, od wtorku (8 listopada) mogą składać wnioski o zaświadczenia, które to uprawnienie potwierdzają. Miasto właśnie rozpoczyna ich wydawanie. „Od ręki” zaświadczenie dostaną ci, którzy wcześniej złożyli wniosek o dodatek węglowy w Szczecińskim Centrum Świadczeń i został on pozytywnie rozpatrzony. Pozostałe osoby otrzymają je w terminie 14 dni.

Zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe: na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy; których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń; które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

- Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć od 8 listopada 2022 r.: osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 - sala P012 (lewe skrzydło, wejście pod schodami) lub w Fili Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin - sala 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30; przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin – Wydział Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Szczecinianie, którzy wcześniej złożyli wniosek o dodatek węglowy w Szczecińskim Centrum Świadczeń i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach „od ręki”. Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie w terminie 14 dni. Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla.



Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie szczecińskiego Urzędu Miasta, a także w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków. Informacje na temat wydawania zaświadczeń udzielane są również pod numerem tel.: 91 42 45 000.



- Jednocześnie informujemy, że Miasto prowadzi rozmowy z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi, mogącymi podjąć się sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach, określonych w ustawie - dodaje Paulina Łątka.

(sag)