Kiedy tańszy węgiel trafi do szczecinian?

Zarówno szczeciński samorząd, jak i firmy, które zgłosiły swoją gotowość do dystrybucji węgla na terenie miasta, są gotowe do natychmiastowego uruchomienia sprzedaży. Jednak droga do zakupu tańszego węgla przez szczecinian jest wyboista. - Ministerstwo Aktywów Państwowych do tej pory nie stworzyło możliwości rejestracji dla firm pośredniczących na rządowej stronie internetowej - informuje magistrat.

Ci, którzy chcą kupić węgiel z importu od gminy po 2 tysiące złotych za tonę muszą zadbać o zaświadczenia uprawniające do zakupu opału po preferencyjnej cenie. Od 8 listopada szczeciński magistrat przyjmuje wnioski i wydaje takie zaświadczenia.

- Niestety, nabycie węgla na preferencyjnych warunkach przez szczecinian nie jest możliwe ze względu na to, iż firmy pośredniczące w dalszym ciągu nie mogą zarejestrować się na rządowej stronie internetowej: www.cieplo.gov.pl - stwierdza Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Rejestracja ta jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy na zakup preferencyjnego węgla z podmiotem wprowadzającym oraz ustalenia harmonogramu odbioru ze wskazanych składów. Z niewiadomych względów Ministerstwo Aktywów Państwowych do tej pory nie stworzyło dla firm pośredniczących takiej możliwości, mimo że jest ona przewidziana ustawą. Problem ten dotyczy także innych okolicznych gmin, które zamierzają dystrybuować węgiel przez firmy pośredniczące.

Według magistratu sytuacja ta skutecznie hamuje dalsze działania i opóźnia rozpoczęcie sprzedaży węgla w Szczecinie oraz innych gminach.

- Mając na uwadze zapowiadane ochłodzenie, Miasto interweniuje u Pełnomocniczki Wojewody Zachodniopomorskiego i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jednak do tej pory bezskutecznie - tłumaczy P. Łątka i dodaje: - Mamy nadzieję, że ze strony rządowej jest to jedynie niedopatrzenie, które zostanie jak najszybciej wyeliminowane, a nie celowe działanie, blokujące mieszkańcom Szczecina dostęp do tańszego węgla.

