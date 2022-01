Most nad Kanałem Zielonym przejmuje Niwa. Prawie rok kapitalnego remontu

W tym tygodniu - według zapowiedzi ZDiTM - powinny rozpocząć się prace przy budowie tymczasowego wodociągu, a pierwsze rozbiórki planowane są na początku lutego. Rusza remont kapitalny niewielkiego mostu drogowego nad Kanałem Zielonym w ul. Leona Heyki, który łączy dwie wyspy szczecińskiego Międzyodrza: Łasztownię z Kępą Parnicką.

Choć niedużych rozmiarów, to jednak jest on ważnym elementem układu drogowego w tej okolicy. To jedyne połączenie samej Kępy Parnickiej z resztą miasta, a przy okazji przyległej do niej nieco dalej Wyspy Zielonej. Zdegradowaną przeprawą jeżdżą nie tylko auta osobowe, ale także ciężarówki i autobusy, bo na Kępie Parnickiej znajduje się m.in. baza autobusów PKS. W jego bezpośrednim sąsiedztwie działa też stanica wodna WOPR. Obszar wyspy z nielicznymi dotąd pozostałościami zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej pełnił przez ostatnie dziesięciolecia i nadal w części głównie funkcje magazynowe, swoje siedziby miały albo jeszcze mają hurtownie materiałów budowlanych, warsztaty. Od niedawna stała się ona także terenem aktywności deweloperów. Ci ostatni już

...