Montaż konstrukcji stalowej mostu zakończony

Stalowa konstrukcja mostu przez Regalicę w ciągu ul. Krygiera jest już na swoim miejscu. Pomimo utrudnień spowodowanych wiatrem wykonawca prac – konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. i Rover Infraestructuras S.A. – zakończył podnoszenie siłownikami hydraulicznymi z pontonów wszystkich sekcji mostu, po czym scalił te elementy. Umożliwiło to przystąpienie do prac związanych z wykonaniem żelbetowej płyty pomostu, po której będzie odbywał się ruch. Znaczne siły zaangażowane są obecnie w montaż szalunków i przygotowania do układania zbrojenia, gdyż zakres tych prac jest ogromny. Właściwego ułożenia wymaga blisko 400 t stali zbrojeniowej, a przygotowywane szalunki zostaną docelowo wypełnione betonem w ilości około 1 150 m szesc. Taka objętość odpowiada blisko stu trzydziestu betonowozom.