Most nad kanałem przebudują. Pieniądze zabezpieczone, wykonawca wybrany

Jeszcze w tym roku pownien rozpocząć się generalny remont mostu drogowego nad Kanałem Zielonym, który znajduje się w rejonie skrzyżowania ulic Celnej i Bulwar Gdański, a dalej prowadzi do ul. Leona Heyki na szczecińskiej Kępie Parnickiej. Dokładnego terminu rozpoczęcia prac jeszcze nie ma, ale wiadomo, że jego przebudową zajmie się spółka NIWA Szczecin.

ZDiTM rozstrzygnął przetarg na wykonawcę zadania w pierwszej dekadzie listopada. Wybór padł na najtańszą z ofert i jedyną, która mieściła się w limicie środków zakładanych na sfinansowanie przebudowy. Spółka NIWA Szczecin skalkulowała wynagrodzenie na 5 421 547,64 zł brutto. Odpwoiednia kwota na ten cel wpisana została również do przygotowanego na rok przyszły budżetu miasta.

Opracowana dokumentacja projektowa remontu zakłada całkowitą wymianę konstrukcji nośnej przęseł. Ponadto przewiduje prowadzenie robót połówkowo z utrzymaniem ruchu wahadłowego dla pojazdów o ciężarze do 30 ton. Sporządziła ją na zlecenie miasta Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Janusz Hołowaty ze Szczecina.

- Umowa nie jest jeszcze podpisana, powinno to nastąpić w najbliższych dniach. Zatem przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze na ten rok. Harmonogram robót dostaniemy po podpisaniu umowy i wtedy też poznamy zmiany w organizacji ruchu - odpowiada Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM.

Na przebudowę mostu wykonawca dostanie do 300 dni kalendarzowych od dnia przekazania mu terenu, a to zakładane jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia z nim umowy. ©℗

(MIR)