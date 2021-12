Nowy most w miejsce starego

Przyszły rok ma być okresem intensywnych prac przy przebudowie (a właściwie budowie) wąskiego gardła wodnego i kolejowego, jakim jest stary most na Regalicy w Podjuchach. Jak informowaliśmy, konstrukcję przebuduje firma Budimex SA za ok. 340 mln złotych.

Na razie jednak na terenie po byłym ryneczku w Podjuchach powstaje zaplecze budowlane tej ważnej dla Szczecina inwestycji komunikacyjnej.

We wrześniu br. umowę z wykonawcą podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a most ma być gotowy do końca 2023 roku.

Przedsięwzięcie ma usprawnić przejazd pociągów, a także poprawić bezpieczeństwo powodziowe w regionie oraz ułatwić żeglugę barek i lodołamaczy.

- Projekty są podzielone etapowo - tłumaczy Michał Kaczmarek, rzecznik prasowy, kierownik Działu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie. - Na pierwszym etapie jest obecnie budowa bazy dla lodołamaczy. Drugą rzeczą ma być właśnie most. Z tego co wiadomo, wykonawca chce rozpocząć prace w pierwszym kwartale przyszłego roku. Choć nie wiadomo

