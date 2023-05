Kawowa rewolucja w Szczecinie

Szczecinianie coraz świadomiej wybierają kawy wysokiej jakości. To przede wszystkim produkty świeżo palone, wypalane na miejscu i z krótkim terminem daty ważności. Czy to radykalna zmiana w naszych upodobaniach? Czy chętniej chodzimy do kawiarni? O tym opowiedział nam Adam Sołtysiak, roaster i założyciel kawiarni „To Kawa".

Pionierskie rozwiązania w Szczecinie oferuje lokal „To Kawa", który łączy w sobie kawiarnię i palarnię. Znajduje się on przy ulicy Dubois 3. To stamtąd codziennie w okolicy rozchodzi się aromat świeżej kawy. Popularność kawiarni serwujących rzemieślniczą kawę i spędzania w nich czasu rośnie z każdym rokiem. Tej tendencji sprzyja większa świadomość konsumentów, którzy zamiast kawy z marketu czy sieciówki wolą towar wyższej jakości.

- Kawa ma to do siebie, że jest to dobro światowe - tłumaczy Adam Sołtysiak, właściciel palarni przy ul. Dubois. - To unikalny produkt w skali świata, dlatego że sama kawa ma najwięcej lotnych związków aromatycznych jako produkt rolniczy i spożywczy. Bardzo wysoko jest kakao, pomidory czy truskawki, ale kawa jest numerem jeden.

...