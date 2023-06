Budowa ulic na północy. Miasto czeka na oferty

Simca

2023-06-12 09:54:08

No tak, jak inwestycje na północy Szczecina to oczywiście oznacza, że na Warszewie. Znowu się okazuje że dzielnica Szczecin Północ = Warszewo. Inne osiedla w tej części miasta tzn. Stolczyn, Skolwin czy Golęcino chyba nie leżą w Szczecinie. Może i leżą ale tam nie mieszkają elity, a to oznacza, że "leżą" i mają leżeć. I tyle dla nich przewidziano. Pozdrawiam mieszkańców Warszewa, bo te uwagi - mimo wszystko - nie są skierowane do nich.