Znęcali się nad zwierzęciem

Znęcali się nad psem i pozostawili go na pastwę losu - odpowiedzą za swoje niecne zachowanie przed sądem. Prokurator Rejonowy Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie właśnie skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny i kobiety podejrzanych o bestialstwo wobec zwierzęcia.

Para w okresie od końca stycznia do 7 lutego 2021 r. znęcała się nad psem, pozostawiając go w zamkniętym mieszkaniu bez dostępu do wody i pożywienia - ustalono w toku postępowania. Sprawcy wyprowadzili się z wynajmowanego mieszkania, pozostawiając w nim zwierzę. Znalazł je właściciel mieszkania. Pies trafił do schroniska, gdzie został otoczony właściwą opieką.

Kobieta zaprzeczyła swojemu sprawstwu. Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu - informuje prokuratura. - Oboje nie byli dotychczas karani sądownie.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może również orzec wobec pary zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt.

(K)