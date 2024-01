Znany leśnik z Zachodniopomorskiego będzie nowym Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych

Folwark

2024-01-03 15:37:33

Poprzednie dyrektor lasów razem z pisem i Mateckim oraz Ziobro stworzyli sobie z Lasów Państwowych prywatny folwark jako maszynka do robienia kasy dla Pisowskich tłustych kotów. Obecnie trzeba im odebrać to co ukradli w ciągu ostatnich ośmiu lat .A dyrektora zdegradować do najniższej funkcji oraz zapewnić mu max minimalna emeryturę tak jak byłym SB.