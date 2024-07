Zmuszali do oddania długu i wzięcia pożyczek

Akt oskarżenia już trafił do stargardzkiego sądu. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Troje podejrzanych o rozbój to dwie kobiety, w tym jedna już karana oraz mężczyzna. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.

Alina B. i Anna B. zaprosiły Arkadiusza P. do mieszkania. Zażądały od niego 1500 zł. Miał to być jego rzekomy dług.

- Zastraszały go użyciem przemocy, pokazując mu przedmioty w postaci pałki teleskopowej, noża z krótkim ostrzem, pojemnika z gazem pieprzowym oraz paralizatora - informuje prok. Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Gdy pokrzywdzony odmówił, został zaatakowany przez Mikołaja P. Podejrzani zmusili go do złożenia wniosków o pożyczki internetowe. Następnie jedna z kobiet wyciągnęła przedmiot przypominający broń palną i zmusiła pokrzywdzonego do wydania portfela z zawartością dokumentów i karty bankomatowej oraz telefonu komórkowego wartości 400 zł.

Sprawcy zostali zatrzymani i aresztowani. Podczas przeszukania mieszkania u sprawców ujawniono telefon należący do pokrzywdzonego, a także latarkę z funkcją paralizatora i zielony nóż.

Cała trójka odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do zdarzenia doszło 22 listopada ub.r. Jak informuje prokuratura, podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu. Jedna z kobiet już była wcześniej karana.

- Za zarzuconą oskarżonym zbrodnię rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności - dodaje rzecznik prokuratury. ©℗ (w)