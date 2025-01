Żeglarskie Gryfy. Miasto przyłącza się do nowej inicjatywy

W ramach Żeglarskich Gryfów nadal będą przyznawane nagrody: Żeglarz Roku im. Kapitana Ludomira Mączki oraz Nagroda Specjalna im. Aleksandra Doby. Fot. ŻSTW

Miasto przyłącza się do współtworzenia Żeglarskich Gryfów organizowanych przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski i zmienia dotychczasową formułę Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. Od tego roku wszystkie najważniejsze wydarzenia żeglarskie, inicjatywy, rejsy i osiągnięcia zawodników będą doceniane przez jedną kapitułę i w trakcie jednego wydarzenia.

Miasto, odpowiadając na propozycję środowiska żeglarskiego oraz Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, przyłącza się do współtworzenia Żeglarskich Gryfów, nowego projektu, którego zadaniem jest docenienie osób związanych z żeglarstwem w Szczecinie i regionie.

– Ta zmiana to wyraz naszej troski o dalszy rozwój żeglarskich tradycji oraz chęć wzmacniania wizerunku Szczecina jako miasta otwartego na wodę i mającego wiele do zaoferowania, zarówno żeglarzom z Polski, jak i z całego świata – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Uważam, że jest to najlepsza droga do jeszcze większej integracji środowisk żeglarskich i promocji tej sfery w ujęciu lokalnym, regionalnym i transgranicznym.

Nowa formuła oznacza, że od 2025 roku zmienią się nie tylko zasady przyznawania Nagród Żeglarskich, ale także ich liczba. W ramach Żeglarskich Gryfów przyznawanych będzie sześć nagród, z których dwie to kontynuacja dotychczasowych Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, a mianowicie: Żeglarz Roku im. Kapitana Ludomira Mączki oraz Nagroda Specjalna im. Aleksandra Doby.

Wyróżnienie otrzymają osoby, które wybierze Kapituła ZOZŻ ze zgłoszonych kandydatur.

– Cieszymy się, że udało się połączyć obie inicjatywy i stworzyć jedno duże wydarzenie dla całego środowiska żeglarskiego – podsumowuje Marcin Raubo, prezes ZOZŻ. – Gala nagradzająca najlepsze żeglarskie wyczyny, rejsy i wydarzenia ma szansę stać się wyjątkową okazją do celebracji osiągnięć i spotkania żeglarzy nie tylko z regionu. Dziękujemy panu prezydentowi za zaufanie i wsparcie w tym projekcie.

Żeglarskie Gryfy zostaną wręczone w czasie corocznej Gali Żeglarskiej Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, którą zaplanowano na 1 marca. Zgłoszenia kandydatów rozpoczęły się 15 stycznia, a więcej szczegółów będzie można znaleźć na stronie www.zozz.org.

(ek)