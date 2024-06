Zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium

Sesja środowa sejmiku była sesją absolutoryjną. Fot. Dariusz Gorajski

Radni sejmiku zachodniopomorskiego udzielili wotum zaufania zarządowi województwa z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem na czele, zarząd uzyskał też absolutorium z wykonania budżetu za poprzedni rok. Klub Prawa i Sprawiedliwości głosował przeciw.

Podczas debaty nad raportem o stanie województwa Olgierd Geblewicz mówił tak:

- Realizacja naszych polityk daje pozytywne efekty na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego. Nasze działania, nakierowane przede wszystkim na inwestowanie w nasz przepiękny region, dostały dostrzeżone zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej. Na koniec ub. roku dostaliśmy ważne dla nas wyróżnienie, jakim jest tytuł najbardziej proinwestycyjnego województwa w Polsce - tygodnik „Wspólnota” obiektywnie ocenił nakłady per capita na wydatki inwestycyjne we wszystkich województwach w ostatnich trzech latach. Inwestowaliśmy najwięcej. To się przekłada na poziom życia mieszkańców.

Plan dochodów budżetu województwa na 2023 rok w kwocie 1 545,9 mln zł został wykonany w wysokości 1 577,8 mln zł, natomiast wydatki zaplanowane na poziomie 1 582,7 mln zł, zostały wykonane w wysokości 1 389,9 mln zł.

Wśród najważniejszych działań ub. roku zarząd wskazuje m.in. na zakończenie rozbudowy Teatru Polskiego, modernizację i remont Zamku Książąt Pomorskich oraz budowę Morskiego Centrum Nauki im. Jerzego Stelmacha.©℗

(as)