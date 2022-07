Zabawa w centrum. Święto Rayskiego po raz czwarty

„Rajski Dzień na Rayskiego” to wydarzenie, które wpisało się w kulturalną mapę Szczecina i jego wakacyjnych atrakcji. W niedzielę 17 lipca ponownie będzie można wziąć udział w zaplanowanych na ten dzień atrakcjach dla dzieci i dorosłych.

W programie przewidziano m.in.: strefę dla miłośników książek i spotkania z autorami, market z rękodziełem, giełdę winyli, animacje dla dzieci (Wędrujące Pudło i miejskie zabawy z Głową Małą), warsztaty ekologiczne, wystawy artystyczne, akademię deskorolki (prowadzoną przez Stowarzyszenie Switch) oraz koncert na ulicy, który zakończy „Dzień na Rayskiego”.

Wydarzenie potrwa niemal cały dzień, od godziny 12 do 20. Celem imprezy jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu Śródmieścia. Co ważne, tego dnia odcinek między pl. Grunwaldzkim a pl. Zamenhofa będzie wyłączony z ruchu samochodowego między 5 a 21.

Rajski Dzień na Rayskiego odbędzie się po raz czwarty.

