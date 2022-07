Niezwykłe święto w centrum miasta. Zbliża się Rajski Dzień na Rayskiego

– Nasz pomysł święta na Rayskiego zrodził się z chęci eksperymentowania i sprawdzenia, co się stanie jeśli na jeden dzień zamknie się ulicę w centrum miasta – mówiła Kinga Rabińska, prezeska stowarzyszenia Oswajanie Sztuki podczas konferencji prasowej poświęconej 4. edycji „Rajskiego Dnia na Rayskiego”.

Ideą wydarzenia jest ożywienie lokalnej społeczności – głównie mieszkańców Śródmieścia – do wspólnego spędzenia czasu w ramach rożnych wydarzeń artystycznych, edukacyjnych czy sportowych. Wszystko to we współpracy z lokalami gastronomicznymi czy rzemieślnikami z ulicy Rayskiego.

Konferencja odbyła się w ogródku restauracji Marshal Foods, która jest współorganizatorem wydarzenia. W planach, jak zdradzili organizatorzy, będą atrakcje dla bardzo rożnych odbiorców.

– Będzie zarówno strefa książkowa, zajęcia dla dużych i małych, a na finał koncert uliczny – zdradziła Kinga Rabińska.

Tego dnia do swoich lokali zapraszają również przedsiębiorcy z ulicy Rayskiego, między innymi Jamaican Shop, w którym będzie można zobaczyć wystawę malarstwa czy Barber Shop, w którym prowadzona będzie zbiórka dla Ukrainy. W Record Store odbędzie się uliczna giełda winyli.

– Robimy Pop-Art Market, czyli market na chwilę – mówi K. Rabińska. – Będzie można znaleźć piękne rzeczy, robione przez szczecińskich rzemieślników i twórców.

Ważnym elementem „Rajskiego Dnia na Rayskiego” jest działalność organizacji pozarządowych, między innymi stowarzyszenie Polites i wolontariuszy europejskich, którzy poprowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży.

– Będzie z nami po raz pierwszy fundacja Głowa Mała, która specjalnie dla nas poprowadzi warsztaty oparte na motywach ze spektakli teatralnych – mówi Paulina Stok-Stocka, wiceprezeska Oswajania Sztuki. – To propozycja dla najmłodszych mieszkańców Szczecina.

Ciekawą atrakcją jest wędrujące pudło – działanie, które realizują Ania Biały i Marta Wróblewska z Oswajania Sztuki. To rodzaj wędrującego placu zabaw, w którym jest podobno wszystko. Nie zabraknie też studia foto prowadzonego przez The Best of Szczecin. Ponadto będą działania o charakterze ekologicznym – warsztaty malowania na wodzie czy warsztaty mozaikowe.

Planowana jest również 2. edycja „Sąsiakiady” – czyli rywalizacji sąsiedzkich drużyn w Śródmieściu

– W zeszłym roku zrobiliśmy to w formie połączenia „Familiady” z „Czarem par” – mówi P. Stok-Stocka. – W tym roku natomiast „Sąsiakiada” będzie miała formę pięcioboju śródmiejskiego.

Tradycją dnia na Rayskiego stała się też Strefa Literacka. Za przygotowanie tej części odpowiada Krzysztof Lichtblau ze stowarzyszenia Literatura Działa oraz prezes Wydawnictwa Granda. Czego możemy się spodziewać?

– Klasycznie tego, co było w ubiegłym roku – zdradza K. Lichtblau. – Czyli spotkań autorskich, szczecińskich wystawców oraz strefy wolnej książki.

Wśród pisarzy, z którymi będzie można spotkać się tego dnia na ulicy Rayskiego, będą między innymi: Aleksandra Zamorska, Jarosław Molenda, Marek Stelar czy Małgorzata Duda.

4. Rajski Dzień na Rayskiego odbędzie się w najbliższą niedzielę, 17 lipca, między godziną 12 a 20. Tego dnia od rana aż do wieczora ulica będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i dostępna tylko i wyłącznie dla uczestników wydarzeń przygotowanych przez pomysłodawców. Kinga Rabińska zdradziła też, że w tym roku wydarzenie odbędzie się dwukrotnie: 17 lipca i 28 sierpnia. ©℗

Agata JANKOWSKA