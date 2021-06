Nowa galeria fotografii. W miejscu zapuszczonej witryny

Miejska galeria fotografii została oficjalnie otwarta w środę (16 czerwca) w dawnej witrynie sklepowej przy ul. Rayskiego 23 w Szczecinie. Warto tu się wybrać, choćby w drodze na kawę czy lody. Zwłaszcza że na tej ulicy jest teraz sporo miejsc, gdzie można się umówić na pogaduszki albo randkę...

Wspomniana witryna sklepu piwnicznego, dotychczas działała jako GALERIA [od] ULICY, a prezentowane tu były prace szczecińskich (i nie tylko) twórców. Jeszcze wcześniej miejsce było mocno zapuszczone.

- To była tak zwana witryna postprzedsiębiorcza, którą nikt się nie zajmował. Miała wybite szyby, wrzucone były tam śmieci. Wyglądała okropnie. Do tego działała tu nielegalna plakatownia, zatem walały się strzępy papieru i kartonu - mówi Kinga Rabińska ze Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki, które wraz ze Szczecińskim Towarzystwem Fotograficznym i drukarnią Printshop przyczyniło się do stworzenia nowej przestrzeni ekspozycji fotografii w mieście.

W witrynie przy ul. Rayskiego prezentowane są - i będą w najbliższych miesiącach - fotografie laureatów cyklicznych konkursów miesiąca organizowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. Jako pierwsze oglądać można prace nagrodzone w edycji pt. „Kolorem po oczach”, autorstwa: Piotra Dula, Ewy Podleckiej i Adriana Aleksiewicza.

- Ta wystawa jest pokłosiem marcowego konkursu i ma być czynna do połowy lipca, a następnie zostaną pokazane prace laureatów kwietniowego, potem z kolejnego miesiąca i tak dalej - tłumaczy K. Rabińska. - Na lato robimy przerwę wakacyjną z konkursami, ale powrócą już we wrześniu. Teraz można w galerii obejrzeć trzy prace fotograficzne. Być może w kolejnych miesiącach ilość zdjęć będzie inna. Wszystko zależy od tego, ilu będzie laureatów poszczególnych konkursów miesiąca. ©℗

(MON)