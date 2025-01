Z powodu obfitych opadów śniegu wielu odbiorców w regionie bez prądu

28 tys. odbiorców pozostaje bez prądu w woj. pomorskim i zachodniopomorskim z uwagi na intensywne opady śniegu, które spowodowały uszkodzenia sieci i awarie - poinformowała w niedzielę rano rzeczniczka Energa Operator Beata Ostrowska.

Ostrowska powiedziała PAP w niedzielę rano, że dostaw energii elektrycznej pozbawionych jest ok. 28 tysięcy odbiorców na terenie gdańskiego i koszalińskiego oddziału Energa-Operator.

"150 brygad Pogotowia Energetycznego od rana usuwa skutki awarii masowej wywołanej opadami ciężkiego, mokrego śniegu" - dodała rzeczniczka. Brak prądu odczuwają mieszkańcy części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W woj. pomorskim wszystkie drogi wojewódzkie i krajowe są obecnie przejezdne. Pracuje na nich 91 pojazdów odśnieżających i przeciw gołoledzi. Jezdnie są w większości czarne mokre, a w niektórych miejscach zalega błoto pośniegowe.

Od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranka strażacy najczęściej wyjeżdżali do zdarzeń związanych z opadami śniegu i wiatrem w powiatach: wejherowskim (196), bytowskim (145) oraz kartuskim (69).

Obecnie w Pomorskiem występują przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. W powiatach nadmorskich morzem wieje silny wiatr o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 85 km/h, z północy i północnego zachodu. Temperatura waha się od - 1 st. Celsjusza do 2 st. powyżej zera.

W woj. zachodniopomorskim minionej doby odnotowano 351 zdarzeń atmosferycznych. "Głównie strażacy usuwali powalone drzewa i gałęzie blokujące ruch na drogach. Nie odnotowano osób poszkodowanych" - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Najwięcej zdarzeń odnotowano we wschodniej części województwa, m.in. w powiatach drawskim i szczecineckim.

