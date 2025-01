IMGW ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ważność ostrzeżeń pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Na krańcach południowych Polski i nad morzem do wtorkowego poranka obowiązywać też będą alerty przed silnym wiatrem.

IMGW poinformował o przedłużeniu ważności ostrzeżeń pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Alerty obowiązują na terenie północnej i wschodniej Polski; dotyczą woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, północnej części woj. lubelskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenia związane są z opadami marznącego deszczu powodującymi gołoledź; obowiązują do godz. 16. Najdłużej mają być utrzymane dla krańców północno-wschodnich.

Dla południa kraju wydano także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Zostały nimi objęte tereny powiatów: gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego oraz Krosna. Ponadto alerty dotyczą powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego i kołobrzeskiego w pasie Wybrzeża. Obowiązują do wtorku (7 stycznia) - do godz. 6.

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h na południu i do 50 km/h, w porywach do 75 km/h nad morzem.

Copyright