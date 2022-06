Wyrok w głośnej sprawie: Monika „Pacyfka” Tichy winna znieważenia Kai Godek

Monika „Pacyfka” Tichy jest winna znieważenia Kai Godek - tak brzmi wyrok sędziego Radosława Lorenca z Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód. Znana feministyczna aktywistka musi zapłacić 1200 zł grzywny, wpłacić tysiąc złotych na Polski Czerwony Krzyż i opłacić 8 tysięcy kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny.



Rozprawa dotyczyła wydarzeń ze stycznia 2021 roku. W Szczecinie, podobnie jak w innych polskich miastach, odbywała się manifestacja przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającej przepisy antyaborcyjne. Po orzeczeniu TK polskie prawo antyaborcyjne stało się jednym z najsurowszych w Europie. Dla środowiska Kai Godek, jednej z najbardziej rozpoznawalnych zwolenniczek zakazu aborcji, było to zwycięstwo.

– Pani Godek, ty szmato jedna, co się tak pięknie fotografujesz ze swoim niepełnosprawnym synem, którego pewnie z pensji jesteś w stanie utrzymać. Powiedz, co zrobiłaś dla tysięcy niepełnosprawnych dzieci w Polsce. Nic nie zrobiłaś, więc wyp….j ku…o! J…ć Godek! – krzyczała podczas demonstracji „Pacyfka”.

Według Godek było to nawoływanie do linczu. Dlatego pozwała szczeciniankę.

„Pacyfka” przekonywała, że zmiany w prawie aborcyjnym to przemoc legislacyjna. Według niej nowe prawo każe kobietom donosić także ciąże skazane na śmierć – a to są tortury, także według tego, co orzekła Komisja Prawa Człowieka ONZ. Tichy uważa, że reprezentuje te środowiska, które są skazywane na tortury i szykanowane. - Doświadczamy krzywdy. Są ludzie, którzy chcą narzucić nam swoje poglądy w naszym prywatnym życiu - argumentowała M. Tichy.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 15.06.2022 r.

Alan Sasinowski